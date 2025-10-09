La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El almirante Cuquerella se dirige al personal formado en Capitanía, durante su toma de posesión. Antonio Gil / AGM

El nuevo almirante promete impulsar la Fuerza de Acción Marítima: «El plan de renovación es tremendamente alentador»

El vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa toma posesión en la Capitanía General de Cartagena

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:13

Comenta

El nuevo almirante de Acción Marítima y máximo representantes de las Fuerzas Armadas en la Región de Murcia, el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, expresó este ... miércoles en Cartagena su «firme compromiso de impulsar» esa fuerza naval que actualmente se encuentra en plena renovación de medios, con nuevos buques y la implantación de tecnologías emergentes en el Covam, 'ojos y cerebro' de la Armada para el control del tráfico marítimo en cualquier lugar del mundo donde España tiene intereses.

