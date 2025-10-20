Noelia Arroyo acusa al Gobierno de «dejar a los guardias civiles en la estacada»

LA VERDAD Cartagena Lunes, 20 de octubre 2025, 22:13 Comenta Compartir

La alcaldesa, Noelia Arroyo, criticó con dureza este lunes al Gobierno debido a la falta de claridad sobre el futuro del cuartel de la Guardia Civil, después de meses sin presentar proyectos de construcción tras su demolición.

La primera edil consideró que el Gobierno «ha dejado literalmente en la estacada a los guardias civiles, mientras que nosotros ofrecemos lo mejor que tenemos». Arroyo subrayó que, ante una decisión tan trascendental para la Guardia Civil, sus efectivos y sus familias, no se puede aceptar solo la solución provisional que ofrecen el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

La alcaldesa explicó que la demolición del cuartel se hizo «de un día para otro, ocultándolo durante una campaña electoral y por la vía de emergencia», y que, junto a ello, se exigió el desalojo inmediato de las familias de los guardias civiles. Lo que debía ser una medida de urgencia por su seguridad, añadió, «también debería haber sido urgente para garantizar que puedan seguir prestando su servicio en Cartagena y en toda la comarca».

Arroyo insistió en que desconoce el plan del Gobierno respecto a la casa cuartel. «Creo que esa es la principal preocupación que tenemos todos», afirmó.

Para evitar que los efectivos se quedaran sin lugar donde trabajar, se ofrecieron instalaciones de la Policía Local y la Comunidad hizo lo propio. Sin embargo, la alcaldesa criticó que «parece de tener mucho rostro que al final el problema sea que el Ayuntamiento o la Comunidad ceden unas instalaciones, mientras el Gobierno no se pronuncia o afirma que la instalación no es urgente».

La regidora reclamó que «mañana mismo se celebre un Consejo de Ministros y se apruebe, por la vía de urgencia y emergencia, la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil y de las viviendas para sus familias».