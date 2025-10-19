La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un furgón accede al interior del antiguo colegio Antonio Arévalo, actualmente reconvertido en dependencias de la Guardia Civil. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ / AGM

La Guardia Civil tiene permiso para continuar en el Antonio Arévalo de Cartagena hasta mayo de 2026

La Delegación del Gobierno está pendiente de una reunión de la que espera sacar una hoja de ruta concreta para construir el nuevo cuartel

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:53

Comenta

La construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena sigue siendo un asunto pendiente que mantiene en vilo a agentes, familias desalojadas ... y a la ciudadanía cartagenera en su conjunto, preocupada por el impacto que esto pueda estar teniendo en la seguridad del municipio. Una semana después de que el Gobierno central comunicara al Partido Popular en el Senado que ese proyecto «no está previsto» porque han tenido que priorizar inversiones en otros acuartelamientos, la incertidumbre sigue imperando y el reloj continúa corriendo en contra los agentes. Una fecha clave a tener en cuenta será mayo del año que viene. Ese mes concluye el acuerdo de cesión que mantiene el Instituto Armado con la Consejería de Educación, institución que les permite hacer uso del antiguo colegio Antonio Arévalo como dependencias provisionales de la Benemérita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  4. 4

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  7. 7 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  8. 8

    Las islas y los circuitos culturales, los destinos preferidos para 20.000 murcianos que viajan con el Imserso: «Prácticamente está todo vendido»
  9. 9

    El nuevo Real Murcia falla de manera múltiple y aún no mejora al del curso pasado
  10. 10

    Ricardo Darín: «No sé si hay alguien más afortunado que yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Guardia Civil tiene permiso para continuar en el Antonio Arévalo de Cartagena hasta mayo de 2026

La Guardia Civil tiene permiso para continuar en el Antonio Arévalo de Cartagena hasta mayo de 2026