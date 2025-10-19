La Guardia Civil tiene permiso para continuar en el Antonio Arévalo de Cartagena hasta mayo de 2026

La construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena sigue siendo un asunto pendiente que mantiene en vilo a agentes, familias desalojadas ... y a la ciudadanía cartagenera en su conjunto, preocupada por el impacto que esto pueda estar teniendo en la seguridad del municipio. Una semana después de que el Gobierno central comunicara al Partido Popular en el Senado que ese proyecto «no está previsto» porque han tenido que priorizar inversiones en otros acuartelamientos, la incertidumbre sigue imperando y el reloj continúa corriendo en contra los agentes. Una fecha clave a tener en cuenta será mayo del año que viene. Ese mes concluye el acuerdo de cesión que mantiene el Instituto Armado con la Consejería de Educación, institución que les permite hacer uso del antiguo colegio Antonio Arévalo como dependencias provisionales de la Benemérita.

Así lo ratifican portavoces del departamento dirigido por el consejero Víctor Marín. «El Gobierno regional cedió el espacio del colegio de manera temporal, por 30 meses, que era el tiempo previsto para las obras del nuevo cuartel. La cesión está en vigor hasta mayo del próximo año y no ha tenido que prorrogarse», informaron a preguntas de LA VERDAD.

La Consejería, no obstante, asegura que «sigue utilizando con normalidad el espacio en el colegio, que se destina a enseñanzas para adultos, ya que coexisten las dependencias de la Consejería con el espacio cedido a la Guardia Civil». Algo que, señalan, no tapa que «evidentemente, las instalaciones de un espacio educativo no son las más adecuadas para albergar instalaciones de la Guardia Civil, que deberían tener unas dependencias propias adaptadas a sus necesidades».

Esta semana, tal y como se encargó de recordar la alcaldesa, Noelia Arroyo, en el pasado Pleno municipal, estaba previsto que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, tuviera una reunión trascendental con sus compañeros de partido en el Gobierno central. El objetivo del encuentro no es otro que arrancar al Ejecutivo central una hoja de ruta concreta para la construcción del nuevo cuartel; en definitiva, un compromiso sobre papel que satisfaga las demandas del cuerpo y de la sociedad en su conjunto. Asociaciones profesionales y vecinales se mostraron en declaraciones a este periódico muy indignadas con la respuesta que el Gobierno estatal ofreció al senador Francisco Bernabé.

Según informaron fuentes de la Delegación a este diario, dicho encuentro con presencia de Lucas estaba previsto para el lunes, pero la situación que dejó la dana 'Alice' obligó a posponer el mismo y todavía continúa sin fecha.

Así todo, algunos agentes no dejan de indagar en los pasos que, con discreción, se siguen en Madrid desde altas instancias del Gobierno de España y de la jefatura de la Guardia Civil. Según traslada el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Montalbán, la última noticia que tuvieron es que, si hay nuevo cuartel, será en el largo plazo. «Lo último es que nos dicen verbalmente que lo incluyen en los proyectos entre 2026/2032».

Deficiencias arrastradas

Mientras tanto, los guardias civiles y sus familias deberán seguir lidiando con trabajar en unas instalaciones no adaptadas. En todo este tiempo desde que los agentes fueran desalojados de su tradicional emplazamiento junto el parque de los Juncos los agentes han denunciado multitud de deficiencias que se han ido poco a poco arreglando sobre la marcha, mientras que otras persisten.

Desde la AUGC reiteran su reivindicación de que se acometan mejoras urgentes en el antiguo colegio. La principal es la cubierta. No han sido pocas las ocasiones que las lluvias han generado goteras dentro de las instalaciones y en dependencias tan sensibles como las que ocupan los agentes encargados de la unidad que atiende a las víctimas de la violencia de género.

Además, la asociación de agentes de la Guardia Civil pide que se les dote de calabozos y de un espacio acorde para servicios que actualmente están dispersos por otras instalaciones de la Benemérita, como son el Seprona o la Intervención de Armas.

Un proyecto que requería una tramitación urgente y que acabó convertido en un expediente ordinario

Este año se cumplieron dos años desde que la Dirección General de la Guardia Civil ordenó el desalojo de todos los servicios ubicados en el acuartelamiento, así como el de sus cien viviendas debido a la situación de ruina detectada por sus servicios técnicos en diferentes inspecciones al recinto. El edificio, que incluso sobrevivió a un atentado con coche bomba perpetrado por ETA en 1990, cayó como un castillo de naipes dejando en su lugar un inmenso solar vacío.

En octubre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de Interior, la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reconstrucción por importe de 31.956.070,04 euros y un plazo de 36 meses. Pero fechas más tarde, el Gobierno suspendió el contrato de emergencia y lo transformó en un procedimiento ordinario sujeto a una nueva tramitación y a obtener el presupuesto para la obra.

Este mes, tras un año sin respuestas, el Pleno se pronunciaba claramente. Una moción del PP fue aprobada con el objetivo de reclamar al Gobierno de España la construcción del nuevo cuartel, así como una mejor dotación de efectivos tantos personales como materiales, recordando las denuncias del asociacionismo policial respecto a la falta de agentes en el Campo de Cartagena y la elevada antigüedad de la actual flota de vehículos.

El debate enfrentó especialmente al PSOE con el resto de grupos políticos. Los socialistas afearon que ellos llevaron un moción similar a la misma sesión y que el PP decidió enmendar la suya para introducir a posteriori el asunto del cuartel de la calle Ángel Bruna. Con todo, la moción de los populares salió aprobada con unanimidad, no sin las suspicacias del grupos encabezada por Manuel Torres, que se abstuvo en la votación de las enmiendas.

Torres, tras publicar este periódico la respuesta del Gobierno a las preguntas del PP en el Senado, mantuvo una reunión urgente con el delegado Francisco Lucas. A su salida, el líder de los socialistas cartageneros afirmó que, para su partido, la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil seguía siendo una «prioridad absoluta» y que ese extremo nunca se había «puesto en duda».

Para los socialistas, el retraso en este proyecto es culpa de los «problemas administrativos» derivados de la falta de inversión del Gobierno de Mariano Rajoy en las instalaciones del instituto armado. Sea como sea, la pelota queda ahora en el tejado de Lucas.