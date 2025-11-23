La Navidad brilla en Cartagena

Parece que cada año tenemos más deseos de adelantar la Navidad, una época de ilusión y de encuentros con la familia, que despierta en los ... seres humanos todo tipo de sentimientos. Previo a estas fechas, las ciudades y los establecimientos se llenan de luces, de decoración y villancicos. Mientras que las calles recobran el color, los ciudadanos preparan con antelación sus compras para que todo resulte perfecto durante el periodo más entrañable del año.

El pasado viernes, El Corte Inglés de Cartagena fue de los primeros establecimientos donde llegó de forma oficial, la Navidad y para ellos los directivos de los grandes almacenes prepararon una gran fiesta a la que acudieron centenares de niños, acompañados de sus padres.

Mucha ilusión y alegría se respiraba en una tarde en la que los más pequeños disfrutaran a lo grande con un gran espectáculo infantil de los Elfos Mágicos, titulado 'Una Aventura Navideña'. Faustino Sáez y Sevi Conesa se metieron en el bolsillo a un público infantil deseoso de participar e interactuar con los personajes.

Tras la representación, llegó el momento más deseado de la fiesta: el encendido de las luces, para el que este año se ha contado con los jugadores del Jimbee Cartagena de fútbol sala, campeones de las dos últimas Ligas e ídolos de toda la ciudad. Subieron a accionar el interruptor los jugadores Gon Castejón, Cortés, Chispi, Tomaz, Waltinho, Juninho, Pablo Ramírez y Adrián. Todos ellos capitaneados por Duda, el entrenador, quien dijo a LA VERDAD sentirse «muy contento y satisfecho por ver a los niños tan felices y entusiasmados».

En la misma línea se expresaban el gerente del equipo, Roberto Sánchez, y el director de El Corte Inglés de Cartagena, Eduardo Alonso. Este último se mostraba «feliz de poder aportar esta noche mágica a la ciudad, tras 21 años de estancia».

Después de brindar por la ciudad y el próximo año, en compañía de las concejalas Cristina Mora y Francisca Martínez, los jugadores se convirtieron en los protagonistas, ante una avalancha de niños que les solicitaban fotos y autógrafos, demostrando la huella que el equipo ha dejado en la ciudad.

En la explanada del Corte Inglés también abrieron sus puertas el viernes establecimientos navideños en los que se podrán degustar y adquirir productos locales. Hamburguesas recién hechas de Única, las pizzas de masa fresca de Disfruto Pizza o las crujientes croquetas del 'food truck' de La Fortaleza. También se puede disfrutar del mejor aperitivo con La Tita Fina y el toque dulce de la churrería de la mano del maestro chocolatero Ángel Urán.

En la plaza también se pueden encontrar auténticos dulces artesanos, turrones y delicias gourmet que evocan la Navidad más tradicional. El Señor de las Donas, por vez primera en Cartagena, la tradición de 1880 y dulces garrapiñados completan la oferta gastronómica. También se pueden adquirir adornos navideños, así como la mejor propuesta de ocio y cultura, para los amantes de los libros y el arte.

Destacar la belleza y originalidad del Belén realizado por la Asociación Belenista de Cartagena, un diorama de 3 metros de ancho por 1 metro de fondo ambientado en la ciudad de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El conjunto ofrece una mirada artística a la ciudad, recreando escenas cotidianas en las calles de una urbe imaginaria, reconocible por sus detalles arquitectónicos.

«Una ciudad idealizada»

Belenistas como Jorge Navarro, Nuria Sánchez, Alberto Moreno, Juan Antonio Ayala y Alfonso Rodríguez posaban satisfechos ante un belén en el que han puesto toda su ilusión y esfuerzo. «Hemos recreado una Cartagena idealizada, con edificios y momentos muy representativos de la ciudad como Casa Garnero», comentaba Antonio Ferrer, el presidente de la asociación.

Al evento no faltaron familias enteras incluso con los cochecitos de los recién nacidos, muy «satisfechas de que la cuidad cuente con estas fiestas enfocadas a los niños», según explicaron asistentes como Juanma Castillo, Helena Martínez Stutz, Francisco Tomás, Juan Antonio y Carlos García y Catalina y Teresa Valera, Ricardo Gallego, Pilar Herrera, Samuel de la Calle, Cristina Herrera, Blanca Ruiz y Pilar Requena