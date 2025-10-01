La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El S-82 ya está fuera de la nave y listo para tocar agua. Pablo Sánchez/ AGM

Navantia ultima los preparativos para la botadura del S-82

El astillero ya ha instalado la carpa donde tendrán lugar la ceremonia y los discursos, que serán presididos por la ministra de Defensa

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:38

La botadura del segundo submarino de la clase S-80 será este viernes. El programa auspiciado por la Armada y Navantia tendrá una nueva puesta de largo cuatro años después de que el S-81 'Isaac Peral' tocase por primera vez las aguas de la bahía cartagenera. El 'Narciso Monturiol' entrará en fase de pruebas después de no pocos contratiempos. El sumergible amadrinado por Isabel López Fernández, esposa del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, tenía prevista su puesta a flote en julio, pero Navantia argumentó problemas de agenda para posponer este esperado momento. Todo en medio de la huelga que protagonizaron en verano los obreros de la industria auxiliar.

Con todo, la proa del S-82 ya vuelve a asomar a ojos de todos los cartageneros. Cubierta con una escarapela rojigualda, el navío de fabricación española se encuentra ya fuera de la nave de armamento, donde han estado los últimos meses probando equipos. Al costado de donde se encuentra en estos momentos, se ha instalado una carpa para la ceremonia, que presidirá la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Portavoces de Navantia confirmaron que al acto está prevista la asistencia como máxima autoridad de la ministra de Defensa, Margarita Robles. A ella la acompañara un importante elenco de la cúpula militar. La empresa pública esperaba todavía ayer confirmación del delegado del Gobierno y del presidente de la Comunidad. «Han sido invitadas todas las autoridades de la Región, Comite de Dirección de Navantia, cúpula militar, empresas suministradoras y también toda la plantilla», remarcaron.

En la carpa está prevista las intervenciones de responsables de Navantia, de la Armada y del Ministerio de Defensa. También la madrina tendrá una intervención.

La botadura del S-82 llega en un momento en el que la Armada urge a Navantia pisar el acelerador para completar la renovación de su flota. Sin ir más lejos, tres semanas después de la puesta a flote en Ferrol de la primera fragata de la clase F-110, la bautizada como 'Bonifaz'. La gestación del programa S-80 ya acumula muchos retrasos. La entrega del S-83 y S-84 se espera para 2028 y 2030. En juego está la credibilidad del proyecto y su posible exportación a otros países. De momento, Navantia ya ha recibido el rechazo de India y Canadá.

