Navantia consolida este año su Unidad de Reparaciones con trece yates entregados El astillero destaca que ha operado a plena capacidad y que esta tendencia se mantendrá hasta el primer semestre del próximo año

La factoría de Navantia en Cartagena presumió este lunes de los buenos resultados que ha obtenido su Unidad de Reparaciones a lo largo de este 2025, en el que ha estado funcionando a pleno rendimiento para dar servicio tanto a barcos privados como de la Armada. «La unidad de negocio de Reparaciones de Navantia en Cartagena cierra el año con resultados excepcionales, consolidando una trayectoria de crecimiento continuo por quinto año consecutivo. El astillero ha operado a plena capacidad durante todo 2025 y las previsiones apuntan a una continuidad de esta tendencia en el primer semestre de 2026».

La compañía considera que este éxito «responde a una estrategia de modernización y excelencia operativa que ha posicionado a Navantia como referente en el sector naval, tanto en el ámbito militar como en el de embarcaciones de lujo».

En lo que respecta a los datos, Navantia Yachts ha alcanzado cifras récord, con trece proyectos en yates y megayates finalizados en 2025 y otros dos en curso desde 2024. Entre los trabajos más destacados se encuentran la pintura integral de un barco de 109 metros de eslora y la ampliación estructural de otro en seis metros, un proyecto de alta complejidad técnica culminado en junio.

Para obtener estos resultados, más de 2.000 profesionales han accedido a las instalaciones este año, incluyendo personal de la industria auxiliar, así como empleados de los propios clientes, según los datos de la compañía.

En una nota informativa, Navantia Reparaciones destacó que mantiene su «firme compromiso» con la Armada, habiendo completado en 2025 proyectos clave como la entrega del cazaminas 'Turia', la varada anual del 'Hespérides', así como las intervenciones en los cazaminas 'Tambre' y 'Tajo'. Además, ha trabajado en buques atracados en el Arsenal, el muelle de la Curra y el muelle del Carbón, incluyendo las nuevas incorporaciones 'Ysabel', 'El Camino Español', 'Cartagena' y el auxiliar 'Y129'.

El director de la Unidad de Reparaciones, Luis Miguel Rodríguez Tudanca, destacó que «llevamos varios años batiendo récords de facturación anual y, este 2025, esperamos superar todas las previsiones. Es el resultado del esfuerzo, dedicación y profesionalidad de todo el equipo». Desde Navantia, estiman que estos resultados «reafirman el compromiso con la fidelización de sus clientes y la proyección internacional de Cartagena como centro estratégico de referencia en el sector naval».

