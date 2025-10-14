El Museo Arqueológico celebra un ciclo de conferencias sobre el pasado púnico de Cartagena La primera de ellas será a las 19.00 horas de este miércoles y correrá a cargo de Fernando Prados, catedrático de Alicante

Las recientes investigaciones sobre el pasado púnico del sureste de la Península Ibérica y sus conexiones con el Mediterráneo Oriental protagonizarán el ciclo de conferencias que tendrán lugar en Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro de Cartagena, todos los jueves, desde este jueves y hasta el 6 de noviembre.

La intención de este ciclo de conferencias es profundizar en aspectos concretos de este episodio de la historia de Cartagena y de la civilización púnica, que alcanzó su época de máximo apogeo en el siglo III aC.

La primera conferencia tendrá lugar el 16 de octubre, titulada 'Muerte y más allá en el ámbito púnico. Una lectura desde la materialidad arqueológica', que será impartida por Fernando Prados Martínez, catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante, cuya investigación se centra en el estudio del mundo fenicio-púnico, sus contactos mediterráneos desde la I Edad del Hierro y su perduración cultural hasta época romana.

El jueves 23 de octubre tendrá lugar la segunda conferencia, con el título 'Bajo la Colonia Iulia Concordia Karthago: desafíos, oportunidades y errores excavando una ciudad púnica en Túnez', a cargo de Iván Fumadó Ortega, de la Universidad de Valencia, director del Proyecto de Investigación sobre las bases territoriales del fenómeno urbano cartaginés, y la explotación de los recursos naturales en torno a Cartago (Túnez), tanto en época púnica como romana.

La tercera conferencia será el jueves 30 de octubre, titulada 'La realidad de la Cartagena púnica, del ayer al mañana. Recorrido historiográfico y novedades arqueológicas', a cargo de Miguel Martín Camino, jefe de Museos y Arqueología del Ayuntamiento de Cartagena, comisario de la exposición y experto en el mundo púnico, y Sebastián F. Ramallo Asensio, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia. Ambos investigadores forman parte del proyecto 'Producir y abastecer a la nueva capital púnica del Mediterráneo Occidental', cuyos resultados principales se exponen en la citada exposición temporal.

Para finalizar el ciclo, la última conferencia será en noviembre, el jueves 6, bajo el título de 'Escritura y religión en el mundo púnico', impartida por José Ángel Zamora López, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo-CSIC, especialista en las antiguas culturas del Levante próximo-oriental así como su influencia y expansión en el Mediterráneo.

Este ciclo forma parte de las actividades de difusión y divulgación planteadas en el marco de la exposición 'Qart Hadasht. El sueño de Cartago en Iberia', que recoge aspectos importantes del asentamiento inicial de los cartagineses en la ciudad y que se puede visitar hasta el próximo 31 de diciembre en las salas de exposiciones del museo.

