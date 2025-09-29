El mundo de la judicatura da el último adiós en Cartagena a José Muelas

Eva Cavas Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:50 Comenta Compartir

Decenas de letrados, procuradores, jueces y secretarios judiciales acompañaron este lunes a los familiares y amigos en el último adiós al exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena José Muelas, fallecido el domingo a los 64 años de edad.

El coche fúnebre fue recibido en la iglesia de Santa María con un respetuoso silencio, que se tornó en aplauso cuando el féretro se encaminó a la entrada llevado a hombros por sus compañeros de profesión. Entre ellos estaba el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, que empezó como pasante en su despacho y participó en la ceremonia leyendo un poema que formó parte del pregón que Muelas ofreció esta pasada Semana Santa en la Tertulia La Vara. «Lo que sus pupilos queríamos es que se ajustase a su personalidad y a lo que creemos que le habría gustado. Por eso un morrión de Granadero ha estado sobre el ataúd durante toda la ceremonia y, a la salida del féretro, sonó la marcha El Destierro de San Juan», explicó Zapata. Para finalizar, el también abogado Antonio Casado Mena leyó una elegía.

Durante su etapa como decano, Muelas logró unir a los abogados, crear la 'brigada tuitera' con la que consiguió que se abolieran las tasas procesales y dignificar el turno de oficio. «Dignidad es la palabra que mejor define su vida», dijeron. Entre los asistentes al funeral estaban los ediles Álvaro Valdés y Jesús Giménez Gallo, el exdiputado Andrés Ayala y la presidenta de COEC, Ana Correa.

