La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región
Los compañeros de José Muelas llevan el féretro. Pablo Sánchez/ AGM

El mundo de la judicatura da el último adiós en Cartagena a José Muelas

Abogados, magistrados, secretarios judiciales y procuradores apoyaron a sus familiares y amigos durante el funeral

Eva Cavas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:50

Decenas de letrados, procuradores, jueces y secretarios judiciales acompañaron este lunes a los familiares y amigos en el último adiós al exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena José Muelas, fallecido el domingo a los 64 años de edad.

El coche fúnebre fue recibido en la iglesia de Santa María con un respetuoso silencio, que se tornó en aplauso cuando el féretro se encaminó a la entrada llevado a hombros por sus compañeros de profesión. Entre ellos estaba el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, que empezó como pasante en su despacho y participó en la ceremonia leyendo un poema que formó parte del pregón que Muelas ofreció esta pasada Semana Santa en la Tertulia La Vara. «Lo que sus pupilos queríamos es que se ajustase a su personalidad y a lo que creemos que le habría gustado. Por eso un morrión de Granadero ha estado sobre el ataúd durante toda la ceremonia y, a la salida del féretro, sonó la marcha El Destierro de San Juan», explicó Zapata. Para finalizar, el también abogado Antonio Casado Mena leyó una elegía.

Durante su etapa como decano, Muelas logró unir a los abogados, crear la 'brigada tuitera' con la que consiguió que se abolieran las tasas procesales y dignificar el turno de oficio. «Dignidad es la palabra que mejor define su vida», dijeron. Entre los asistentes al funeral estaban los ediles Álvaro Valdés y Jesús Giménez Gallo, el exdiputado Andrés Ayala y la presidenta de COEC, Ana Correa.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  4. 4

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  5. 5

    Una cantera murciana de (buenos) escritores
  6. 6 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  7. 7 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  10. 10 Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El mundo de la judicatura da el último adiós en Cartagena a José Muelas

El mundo de la judicatura da el último adiós en Cartagena a José Muelas