La mujer rescatada de un incendio en Cartagena sigue en la UCI y su madre pide homenajear a sus rescatadores

La mujer de 42 años que fue rescatada el pasado miércoles de un incendio en su vivienda de la calle Ramón y Cajal de ... Cartagena continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Santa Lucía debido a la gravedad de la intoxicación por monóxido de carbono. Por su parte, el agente que entró a rescatarla por la ventana de su habitación, Manuel Parga, obtuvo el alta el mismo miércoles por la noche, tras varias horas recibiendo tratamiento por la inhalación de humo.

Aunque las causas del fuego aún se investigan, lo que sí quedó muy claro fue la actuación heroica de este policía local y de Lorenzo Montoro, el trabajador de una empresa de mudanzas que puso un elevador al servicio del agente para que este pudiera subir al primer piso del edificio, al que entró por una ventana, y rescatar a la mujer, hemipléjica.

Tras un largo día en el hospital, Manuel Parga del Castillo se incorporó este jueves a su puesto de trabajo como Policía Local y fue recibido en su despacho por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca. Ambos se interesaron por su estado de salud, así como por los detalles del servicio. Le agradecieron su arriesgada actuación que evitó una tragedia. A este agradecimiento se sumó también la madre de la mujer evacuada de su vivienda, Carmen Martínez, que considera a ambos ciudadanos como verdaderos «héroes». «Si esos dos héroes no hubieran arriesgado su vida, mi hija no estaría aquí ahora», dijo a LA VERDAD.

Su hija padece desde los 31 años una hemiplejia completa que le impide la movilidad del lado izquierdo, por lo que salir de la casa por sus propios medios habría sido imposible. «Si no llega a ser porque estos dos ángeles se pusieron en su camino mi hija no habría podido salir de esa casa. Ahora se ha quedado sin nada, pero las cosas se pueden recuperar, lo que no se recupera cuando se pierde es la vida y se la debe a Manuel y a Lorenzo. Ella aprendió a vivir después de aquello y estoy segura de lo hará después de esto», dijo.

La madre de la víctima tuvo la oportunidad de dar las gracias en persona a Manuel Parga el pasado miércoles en el hospital Santa Lucía, al que él y su hija fueron trasladados en ambulancia, y este jueves consiguió el teléfono de Lorenzo Montoro. «A Manuel pude darles las gracias ayer [por el miércoles] y voy a conocer a Lorenzo, que va a venir al hospital, para agradecérselo también en persona».

Pero lo que Carmen Martínez quiere es no ser ella sola la que agradezca este acto desinteresado. «Quiero que la gente sepa que todavía hay personas dispuestas a darlo todo por ayudar a otra. Porque estos dos hombres tienen familias y no se lo pensaron dos veces antes de lanzarse a salvar a mi hija, aunque estuvieran arriesgando sus vidas». Por eso pide que «la ciudad o el Ayuntamiento les haga el reconocimiento que se merecen».