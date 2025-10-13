El Mercado del Encanto llega al Casino de Cartagena este fin de semana

LV Cartagena Lunes, 13 de octubre 2025, 23:55 Comenta Compartir

La planta baja del Casino volverá a llenarse de moda, diseño y artesanía durante el próximo fin de semana. La ciudad se prepara para recibir un año más el Mercado del Encanto, el evento itinerante que reúne lo mejor de la moda, el diseño independiente y la artesanía nacional. Tras el éxito de su primera cita en la ciudad, celebrada el pasado mes de abril, el histórico Casino de Cartagena, antiguo Palacio del Marqués de Casa Tilly, abrirá de nuevo sus puertas para acoger esta segunda edición los días 17, 18 y 19 de este mes.

El emblemático Patio de Columnas se transformará en un espacio lleno de creatividad y tendencias, con la participación de cerca de 15 expositores locales y procedentes de diferentes puntos de España. El público podrá descubrir una cuidada selección de moda femenina e infantil, joyería, bolsos, complementos, decoración, artesanía y propuestas sostenibles, todo ello con el sello único de diseñadores y marcas emergentes.

Con más de diez años recorriendo algunas de las ciudades más emblemáticas del país, el Mercado del Encanto se ha consolidado como una cita imprescindible para quienes buscan productos originales, piezas con identidad propia y una experiencia de compra diferente.

Con entrada gratuita y sorteo de una cesta especial, el Mercado del Encanto se convierte en el plan perfecto de otoño para disfrutar de la moda, la artesanía y el patrimonio en el corazón de Cartagena.

Temas

Artesanía

Cartagena

Turistas