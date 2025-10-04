Medio Ambiente cifra en 30 los jabalíes que merodean los barrios del oeste de Cartagena

Jesús Nicolás Sábado, 4 de octubre 2025, 08:02 Comenta Compartir

La operación para impedir que los jabalíes continúen asustando a los vecinos de los barrios del oeste ya está en marcha. En un lugar de los montes más próximos a la ciudad, cuya ubicación guardan en secreto Ayuntamiento y Consejería por motivos de seguridad, los animales ya están entrando a probar los cebos. El objetivo es que, una vez la piara ya esté acostumbrada y confiada, estos puedan ser atrapados en jaulas y abatidos.

Un proceso que, señalan portavoces de la Consejería, requiere de paciencia. «Tras un amplio periodo de tiempo en el que se ha comprobado que los jabalíes acuden a los cebos que se han puesto para poder establecer un número determinado de ejemplares que se congregan en la zona, se han llegado a detectar hasta un máximo de 30».

La operación que, por la parte municipal, está siendo guiada por el concejal José Ramón Llorca, espera estar acabada este mes. Por su parte, el edil señala que los jabalíes cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales corresponden a un grupo de unos 15. Todos ellos guiados por un macho, el de mayor edad, y entre el que hay algunos ejemplares jóvenes. «En breve, se procederá a la instalación de la jaula trampa o capturadero, en función de lo que sea más recomendable, técnicamente, en función de la superficie donde se ubica», especifican desde la Consejería.

