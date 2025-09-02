La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maqueta de la nueva planta de Mecánicas Bolea, que se empezará a construir este mes. Pablo Sánchez/ AGM

Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones

Las obras para construir la nueva planta están a punto de comenzar y supondrán aumentar la capacidad de esta empresa en un 30%

Jesús Nicolás y Eva Cavas

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:33

Con las obras de una nueva planta por un valor cercano a 12 millones de euros a punto de comenzar, el polígono de Los Camachos ... está a punto de recibir el espaldarazo definitivo que necesitaba para consolidar su desarrollo industrial. La empresa metalúrgica Mecánicas Bolea y la constructora Etosa firmaron la semana pasada el contrato que dará como resultado la ampliación de las instalaciones de la primera, cuyos trabajos darán comienzo este mes de septiembre. «Las obras van a empezar este mismo mes y la idea es que estén terminadas el 31 de diciembre de 2026 para poder estar a pleno rendimiento en el primer trimestre de 2027», confirmó el consejero delegado de la compañía, Pedro Saura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  2. 2 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  3. 3 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  4. 4

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  5. 5

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  8. 8

    Un gran terremoto deja más de 800 muertos y 2.700 heridos en Afganistán
  9. 9 Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón
  10. 10

    El atasco en los juzgados de la Región va a más y se quintuplica el tiempo para tramitar un despido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones

Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones