Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones

Con las obras de una nueva planta por un valor cercano a 12 millones de euros a punto de comenzar, el polígono de Los Camachos ... está a punto de recibir el espaldarazo definitivo que necesitaba para consolidar su desarrollo industrial. La empresa metalúrgica Mecánicas Bolea y la constructora Etosa firmaron la semana pasada el contrato que dará como resultado la ampliación de las instalaciones de la primera, cuyos trabajos darán comienzo este mes de septiembre. «Las obras van a empezar este mismo mes y la idea es que estén terminadas el 31 de diciembre de 2026 para poder estar a pleno rendimiento en el primer trimestre de 2027», confirmó el consejero delegado de la compañía, Pedro Saura.

La nueva planta está destinada a aumentar su capacidad actual por encima de un 30% y, de esta manera, reforzar la cadena de suministro en los mercados de energía, defensa y procesos industriales.

EL DATO 30 puestos de trabajo Una vez finalizadas las obras de construcción, el nuevo proyecto generará treinta puestos de trabajo cualificados, entre grados superiores, formación profesional y personal de ingeniería, que se sumarán a los 240 integrantes de la plantilla actual de la compañía.

Tal y como explicaron desde la compañía, el terreno, de 34.000 metros cuadrados de superficie de los cuales más de 17.000 serán construidos, «dispondrá de unas naves con una altura libre de unos catorce metros y una capacidad de izado de hasta cien toneladas. En esta fábrica se integrarán líneas de producción de soldadura y mecanizado automatizadas, tratamientos especiales, zona de pruebas y montaje limpio, que estarán en marcha el primer trimestre de 2027».

La previsión inicial de Mecánicas Bolea es que en los quince meses que duren las obras de construcción se creen decenas de puestos de trabajo, pero lo que sí puede confirmar Saura es que, una vez finalizadas van a suponer la contratación de hasta treinta nuevos empleados en la compañía, que se sumarán a los 240 que tiene actualmente.

«El proyecto generará treinta nuevos puestos cualificados entre grados superiores de formación profesional y perfiles de ingeniería. Con estas nuevas capacidades y dada la situación estratégica con el Puerto de Cartagena, vamos a poder ofrecer proyectos diferenciales y exportarlos a otros mercados, mejorando nuestros servicios, calidad y competitividad», afirmó el CEO de la compañía.

Un proyecto sostenible

Una de las principales características del diseño de la nueva planta es su eficiencia energética, ya que el edificio estará «preparado para captar la energía solar de forma que sea energéticamente sostenible. Este diseño prioriza sostenibilidad y seguridad, lo que implica autoconsumo fotovoltaico, máxima reutilización del agua y una reducción significativa de la huella de carbono gracias al aprovechamiento eficiente de los recursos naturales», avanzó Saura.

Además, contará también con zonas destinadas a aparcamiento, espacios de almacenaje y de control logístico, así como áreas verdes.

Cabe destacar que el diseño de las instalaciones ha corrido a cargo del estudio de arquitectura Xpiral, que también se encargará de llevar la dirección de obras.

De esta inversión cercana a los 12 millones de euros, 3,37 millones proceden de una subvención concedida por el Gobierno central que, según fuentes del ejecutivo estuvo motivada para «contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva».

Mecánicas Bolea es una empresa familiar, con más de 40 años en Cartagena y ofrece servicios de ingeniería, fabricación, mantenimiento y montaje industrial en los sectores naval, petroquímica y biocombustibles, alimentación, aeronáutico y defensa. De hecho, la compañía dio a conocer la ampliación de sus instalaciones durante el acto de celebración de su cuarenta aniversario, que tuvo lugar en el Auditorio El Batel el pasado mes de marzo.

Para esta nueva andadura, Bolea contará con Etosa Obras y Servicios Building SLU, otra empresa familiar, que también acumula 40 años de ejercicio en el sector de la construcción y que está especializada en la ejecución de obra civil.

Segunda gran apuesta en el polígono con poco más de un mes de diferencia

Hace poco más de un mes se ponían en marcha también las obras para la ampliación de las instalaciones de la cadena de supermercados Upper. Esto implica que, si añadimos la nueva planta de Mecánicas Bolea, el polígono industrial de Los Camachos ha recibido una inversión superior a los 30 millones de euros.

Concretamente, Upper, que opera en todo el sureste español con la marca de la cadena multinacional Spar, ha desembolsado 18 millones con la intención de dar un nuevo salto de calidad de cara al año 2027, para garantizar así el crecimiento de la empresa en un futuro.

En cuanto a las dimensiones de la nueva infraestructura, tendrá cuarenta muelles de atraque para camiones y 18.000 metros cuadrados de superficie para almacenaje de productos en seco.

En los últimos años el grupo Upper no ha dejado de expandirse, por lo que la compañía empezaba ya a acusar la falta de espacio en las instalaciones desde la que operan actualmente en Cabezo Beaza y necesitaban una ampliación urgente.

En Cabezo Beaza, Upper mantiene todavía operativas dos grandes naves que conforman su principal centro logístico. La primera de ellas es la que denominan el almacén central, que tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados y capacidad para 5.500 palets. La segunda de las instalaciones es la que califican como 'no-food' o de bazar, destinada a almacenar productos que no son estrictamente de alimentación. Esta última cuenta con una capacidad para mover 1.100 palets.