La mascletá de este fin de semana en Cartagena desata las quejas de vecinos y colectivos animalistas

El espectáculo pirotécnico previsto para el próximo fin de semana en el que se «lanzará una mascletá con el triple de pólvora que las que ... habitualmente se disparan en la plaza del Ayuntamiento de Valencia durante las fallas», no ha sido del agrado de todo el mundo.

Tanto la plataforma vecinal Cartagena Sin Ruido como la Coordinadora Animalista de la Región expresaron ayer sus protestas frente a este evento, enmarcado en la fiesta fallera que la Concejalía de Turismo ha organizado, junto a la asociación Fallers pel món y a la Diputación de Valencia.

En este sentido, desde Cartagena Sin Ruido recordaron que estas fallas no estaban incluidas en la lista de eventos potencialmente ruidosos que el Ayuntamiento de Cartagena sacó a exposición pública. «Como no teníamos conocimiento de que esta mascletá se fuera a producir no hemos podido incluirlo en las alegaciones que presentamos a ese calendario, así que tendremos que actuar de otra manera», afirmó el presidente del colectivo, José Galindo.

A estas quejas se ha sumado también la Coordinadora Animalista de la Región, desde la que han resaltado que «es una barbaridad, además de una ocurrencia sin sentido, que se llene Cartagena de pólvora durante un fin de semana». Del mismo modo, fuentes de la coordinadora recordaron que «los animales, tanto los domésticos como los que son silvestres, lo pasan terriblemente mal. Hay perros que hasta se tiran por la ventana y gatos que se escapan por el ruido atronador. En España no tenemos cuantificado el número de animales que mueren por culpa de la pirotecnia pero sí hay datos de otros países, como por ejemplo Italia, donde son unos 1.500 al año. De hecho, en algunas ciudades de la España civilizada no sólo se ha regulado su uso sino que se ha prohibido. Es una agresión contra los animales».

Fuegos artificiales en el puerto

La mascletá del domingo, que tendrá lugar a las dos de tarde en el parque de la Cuesta del Batel, contará con 350 kilos de pólvora y durará alrededor de 7 minutos. En los últimos instantes de la misma, durante la tronaera final, se prenderán en torno a 8.000 masclets o petardos. El sábado, también en la Cuesta del Batel se disparará otra mascletá, a la una y cuarto de la tarde, con 100 kilos de pólvora.

Ambas serán elaboradas por Pirotecnia Nadal-Martí, procedentes de Ollería (Valencia). Estos maestros de la pólvora también son los encargados del castillo de fuegos artificiales que iluminarán el puerto de Cartagena en la Nit del Foc, el domingo a las nueve de la noche. Los fuegos artificiales darán pasado a la cremá de una falla junto a la plaza Héroes de Cavite.