Vicente Cuquerella Gamboa, en su etapa de comandante de la 'Navarra'. EL COMERCIO

El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima

Releva al vicealmirante Gilabert Agote, que pasa a la reserva, y tomará posesión la próxima semana

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:28

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publica este lunes la orden por la que se nombra almirante de Acción Marítima al vicealmirante Vicente Cuquerella ... Gamboa. Sustituye en el cargo a Victoriano Gilabert Agote, que este domingo pasó a la reserva tras cuatro décadas de servicio en la Armada. La toma de posesión del nuevo inquilino del palacio de Capitanía General de Cartagena tendrá lugar la próxima semana.

