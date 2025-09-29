El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publica este lunes la orden por la que se nombra almirante de Acción Marítima al vicealmirante Vicente Cuquerella ... Gamboa. Sustituye en el cargo a Victoriano Gilabert Agote, que este domingo pasó a la reserva tras cuatro décadas de servicio en la Armada. La toma de posesión del nuevo inquilino del palacio de Capitanía General de Cartagena tendrá lugar la próxima semana.

Cuquerella Gamboa, de 57 años de edad, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1986 y tiene la especialidad de piloto. Pertenece a dos familias de larga tradición de marinos militares.

Durante sus primeros años en la Armada residió en Cartagena, puesto que fue comandante del dragaminas 'Genil' y del cazaminas 'Turia'. También mandó la fragata 'Navarra', con la que participó en la 'Operación Sophia' de rescate a inmigrantes en las costas libias, y el buque anfibio 'Castilla', con el que intervino en la 'Operación Atalanta' contra la piratería en las costas de Somalia. En tierra, fue jefe del gabinete del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, entre otros destinos.

Es diplomado de Estado Mayor y ha completado distintos cursos internacionales de alto nivel dedicados a la política exterior y defensa.