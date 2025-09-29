El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima
Releva al vicealmirante Gilabert Agote, que pasa a la reserva, y tomará posesión la próxima semana
Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:28
El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publica este lunes la orden por la que se nombra almirante de Acción Marítima al vicealmirante Vicente Cuquerella ... Gamboa. Sustituye en el cargo a Victoriano Gilabert Agote, que este domingo pasó a la reserva tras cuatro décadas de servicio en la Armada. La toma de posesión del nuevo inquilino del palacio de Capitanía General de Cartagena tendrá lugar la próxima semana.
Cuquerella Gamboa, de 57 años de edad, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1986 y tiene la especialidad de piloto. Pertenece a dos familias de larga tradición de marinos militares.
Durante sus primeros años en la Armada residió en Cartagena, puesto que fue comandante del dragaminas 'Genil' y del cazaminas 'Turia'. También mandó la fragata 'Navarra', con la que participó en la 'Operación Sophia' de rescate a inmigrantes en las costas libias, y el buque anfibio 'Castilla', con el que intervino en la 'Operación Atalanta' contra la piratería en las costas de Somalia. En tierra, fue jefe del gabinete del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, entre otros destinos.
Es diplomado de Estado Mayor y ha completado distintos cursos internacionales de alto nivel dedicados a la política exterior y defensa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.