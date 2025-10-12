La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La autora de 'El ratón Ton viaja a Italia', Marina Guerrero, en una imagen promocional. LV
Ilustradora y profesora

Marina Guerrero: «Mi hija de seis años me ayudó a diseñar el personaje»

Esta cartagenera de 37 años ha escrito e ilustrado su primer cuento infantil y estará en la Feria del Libro el próximo fin de semana

Eva Cavas

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:44

A sus 37 años, la cartagenera Marina Guerrero ha hecho realidad lo que siempre quiso, publicar un cuento infantil ilustrado, en el que ha conjugado ... sus dos pasiones, la ilustración e Italia. Profesora de Secundaria en su día a día y con una amplia variedad de trabajos de ilustración a sus espaldas, la autora de 'El ratón Ton viaja a Italia' estará la próxima semana en la Feria del Libro de Cartagena firmando ejemplares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  5. 5

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  6. 6

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  7. 7 La cara más brutal del agua se muestra otra vez a los vecinos de San Javier y Los Alcázares
  8. 8 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  9. 9 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  10. 10

    Las claves | El Murcia cortocircuita en Tarazona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Marina Guerrero: «Mi hija de seis años me ayudó a diseñar el personaje»

Marina Guerrero: «Mi hija de seis años me ayudó a diseñar el personaje»