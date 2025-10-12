Marina Guerrero: «Mi hija de seis años me ayudó a diseñar el personaje»

A sus 37 años, la cartagenera Marina Guerrero ha hecho realidad lo que siempre quiso, publicar un cuento infantil ilustrado, en el que ha conjugado ... sus dos pasiones, la ilustración e Italia. Profesora de Secundaria en su día a día y con una amplia variedad de trabajos de ilustración a sus espaldas, la autora de 'El ratón Ton viaja a Italia' estará la próxima semana en la Feria del Libro de Cartagena firmando ejemplares.

–¿Cuándo y dónde tiene la firma de libros en la feria?

–Estoy dos días, el sábado 18 de octubre por la tarde y el domingo 19 por la mañana en el stand de la Librería Albaladejo.

–¿Cómo se le ocurrió el argumento para el cuento?

–Soy una enamorada de Italia y ese fue el punto de partida. Luego pensé en algo sencillo, porque no quería una trama compleja, sino algo que me diera pie a hacer una serie más adelante por otros países como Francia e Inglaterra, en los que he vivido y conozco bien.

VOCACIÓN «Me encantaría dedicarme a esto, pero si no puedo, por lo menos lo estoy disfrutando»

–¿Cómo ha sido escribirlo?

–El cuento está escrito en rima, con versos cortos, por lo que tiene mucha sonoridad y a los niños les gusta mucho. He hecho tres cuentacuentos y me encanta. Siempre te sorprende verlos participando, riendo y disfrutando con la historia.

–¿Se lo había mostrado antes a su hija?

–Mi hija Vera tiene seis años y ha sido mi colaboradora en todo el proceso. Me ayudó con el diseño del personaje, con los versos que no entendía bien y me guiaba para que las escenas que yo ilustraba fueran más activas. Además ha disfrutado mucho con los cuentacuentos, en los que es mi ayudante y le encanta.

'El ratón Ton viaja a italia' Género. Infantil

Editorial. Gusanillo

Autor. Marina Guerrero

–¿Cómo ha sido vivir todo este proceso con ella?

–Ha sido muy bonito. Sólo por vivir esta experiencia con ella me ha merecido la pena y si puedo seguir dedicándome a esto después, pues genial.

–¿Es este el primer cuento que escribe?

–En 2008 publiqué otro, junto con mi padre, en la editorial Corbalán de Cartagena, que se llama 'Seis cuentos y un juglar'.

–¿Había trabajado antes en ilustración?

–He hecho muchas cosas relacionadas con la ilustración, pero yo quería publicar un cuento infantil. Es algo que he querido hacer desde siempre.

–Se puede decir entonces que ha cumplido su sueño.

–Bueno, no me gusta decir eso porque es una expresión muy manida, pero sí que estoy haciendo algo que me llena y que siempre había querido hacer. Me encantaría dedicarme a esto, pero si no puedo, por lo menos estoy disfrutando muchísimo de lo que estoy haciendo.

–¿Qué le hizo decidirse a publicarlo ahora?

–Quería esperar el momento oportuno, es difícil compaginar el trabajo, la maternidad y un proyecto como éste. Ahora he visto la posibilidad de hacerlo y se lo envié a la editorial Gusanillo. Es una editorial valenciana que publica a escritores noveles. En mi caso, ellos se encargan de la distribución y yo hago la edición. Me gustó mucho su forma de trabajar y vi la oportunidad de empezar y luego, si es posible, dar el salto a una editorial más grande.

–¿Tiene intención de continuar con la serie?

–Por ahora la editorial se ha mostrado interesada, aunque habrá que ver cómo se venden estos primeros 300 ejemplares, pero voy a ponerme con el siguiente cuanto antes.

–¿Sabe ya cuál será el siguiente país que visitará el ratón Ton?

–Sí, lo tengo muy claro. El siguiente de la serie será Francia.

–Tiene más eventos promocionales a la vista para este primer cuento, ¿sabe ya las fechas?

–La siguiente Feria del Libro en la que voy a participar es en la de Sevilla, que será el 26 de octubre y, después, en la de Molina de Segura el 9 de noviembre.