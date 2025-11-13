La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una embarcación de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo. José Lus Ros Caval / AGM

Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido

En la barcaza viajaban otras 17 personas que avisaron de que el hombre había caído al mar

Alicia Negre

Alicia Negre

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

Una patera con 18 migrantes, uno de ellos fallecido, fue rescatada este jueves por un barco a unas 60 millas de la costa de Cartagena. Según explicaron fuentes de la Delegación del gobierno, los tripulantes de la barcaza explicaron que su compañero fallecido había caído al mar y los efectivos de emergencias solo pudieron ya recuperar su cuerpo.

El rescate de esta patera se produjo a última hora de este jueves cuando un marino mercante alertó de que había localizado la embarcación en alta mar. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero y una patrullera de Salvamento Marítimo. Los tripulantes de la embarcación explicaron que uno de sus compañeros había caído al mar. Los agentes comenzaron entonces una búsqueda que culminó con la localización del cuerpo.

En la barca viajaban además 17 migrantes, dos de ellos menores de edad, según explicaron fuentes cercanas a la investigación. Todos ellos fueron trasladados al puerto de Santa Lucía, en Cartagena, donde, como marca el protocolo, fueron atendidos por miembros de la Cruz Roja y quedaron custodiados por la Policía Nacional. El cuerpo del migrante fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) donde se le practicará la autopsia para confirmar la causa del deceso.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  2. 2 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  3. 3 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  4. 4 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  5. 5 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  6. 6

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  7. 7 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  8. 8

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  9. 9 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  10. 10 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido

Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido