Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido En la barcaza viajaban otras 17 personas que avisaron de que el hombre había caído al mar

Alicia Negre Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:32

Una patera con 18 migrantes, uno de ellos fallecido, fue rescatada este jueves por un barco a unas 60 millas de la costa de Cartagena. Según explicaron fuentes de la Delegación del gobierno, los tripulantes de la barcaza explicaron que su compañero fallecido había caído al mar y los efectivos de emergencias solo pudieron ya recuperar su cuerpo.

El rescate de esta patera se produjo a última hora de este jueves cuando un marino mercante alertó de que había localizado la embarcación en alta mar. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero y una patrullera de Salvamento Marítimo. Los tripulantes de la embarcación explicaron que uno de sus compañeros había caído al mar. Los agentes comenzaron entonces una búsqueda que culminó con la localización del cuerpo.

En la barca viajaban además 17 migrantes, dos de ellos menores de edad, según explicaron fuentes cercanas a la investigación. Todos ellos fueron trasladados al puerto de Santa Lucía, en Cartagena, donde, como marca el protocolo, fueron atendidos por miembros de la Cruz Roja y quedaron custodiados por la Policía Nacional. El cuerpo del migrante fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) donde se le practicará la autopsia para confirmar la causa del deceso.

