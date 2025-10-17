La llegada de 55 barcos con 66.000 turistas a Cartagena marca la recta final de la campaña de cruceros

El último trimestre de este 2025 será también el que mayor número de cruceros atraquen en el Puerto de Cartagena: 69 trasatlánticos, de los que ... ya han hecho escala trece en las dos primeras semanas de octubre. Tras el desembarco de más de 6.000 personas el primer día de este mes y otras 5.600 el pasado día 4, este jueves fue el turno del 'Queen Victoria', que trajo a más de 2.000 cruceristas, que pernoctaron en la ciudad.

Sin contar con el 'Queen Victoria', son 55 los transatlánticos que quedan por recalar en la ciudad en la recta final de un año que ha destacado especialmente en este sentido, con hasta 199 barcos y 265.000 pasajeros, con treinta escalas dobles, diez triples, varias cuádruples y hasta una quíntuple. Unas cifras que se sitúan muy por encima de las del año pasado, cuando llegaron a la terminal Juan Sebastián Elcano 140 buques con 210.000 pasajeros a bordo.

La próxima gran escala tendrá lugar este domingo, 19 de octubre, gracias a la llegada del 'Star Princess'. Mueve por el Mediterráneo a 5.189 turistas.

En su contexto 20.563 Son las personas que llegarán en las próximas dos semanas a las calles de la ciudad a bordo de los 20 cruceros que se preparan para hacer escala en Cartagena.

El 'Star Princess' llega este domingo a puerto De las que restan por llegar a lo largo de este mes, la embarcación que mayor número de pasajeros traerá será el 'Star Princess', con un total de 5.189, que recalará en Cartagena el próximo domingo.

45.584 Los meses de noviembre y diciembre serán también prolíficos en cuanto a la llegada de turistas, sumando 45.584 personas entre los dos y hasta 35 embarcaciones.

El 'Norwegian Epic' hará escala con 5.074 turistas El trasatlántico que mayor número de pasajeros y tripulantes traerá a bordo durante los dos últimos meses del año será el 'Norwegian Epic' del que desembarcarán hasta 5.074 personas.

Otra de las características a destacar en este 2025 ha sido la categoría de los barcos, ya que algo más de la mitad de los cruceros previstos para este año están catalogados como 'premium' o de lujo, lo que supone un importante empuje para el sector servicios, ya que estos turistas tienen un alto poder adquisitivo. Algo en lo que comerciantes y hosteleros han hecho especial hincapié en reiteradas ocasiones.

Cabe recordar que durante el primer semestre de 2025 recalaron en la ciudad 72 cruceros con más de 87.000 pasajeros a bordo, por lo que el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, afirmó entonces que «seguimos trabajando para consolidar el papel de Cartagena como puerto de referencia en el Mediterráneo, ofreciendo un servicio de calidad a las navieras y una experiencia única a los cruceristas. Nuestro compromiso es continuar impulsando esta actividad que proyecta la imagen de la ciudad al exterior y que tiene un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos».

El presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, explicó que el impacto económico que tiene una mayor presencia de cruceros en la ciudad «tiene dos vertientes, una es que los turistas que llegan en ellos se convierten en embajadores de la ciudad, atraen a otros visitantes y contribuyen a posicionar la marca Cartagena. Esta es una campaña completamente gratuita que sería muy costosa en caso de tener que hacerla. La otra vertiente es el impacto económico, que es de entre 20 y 50 euros por crucerista, entre costes directos e indirectos».

La aspiración del puerto base

Martínez no se quedó sólo en lo positivo que es el aumento de cruceristas al municipio de Cartagena, también hizo hincapié en las dificultades del municipio a la hora de atraer turistas o convertirse en puerto base o puerto 'home', algo que achaca a las inexistentes comunicaciones y a la falta de oferta hotelera.

«Es muy complicado para Cartagena atraer turistas porque carecemos de infraestructuras ferroviarias y de aviones. En eso hemos retrocedido desde hace unos años, porque al menos entonces había un tren que conectaba con Madrid y un aeropuerto en San Javier que tenía una buena conexión con Cartagena. Nosotros hemos salido perdiendo con el cambio. A eso se le suma que necesitamos más hoteles tanto en la ciudad como en la costa. Teniendo todo esto a favor, nos convertiríamos de verdad en un referente en el Mediterráneo», aseguró Miguel Martínez.

Sobre la repercusión de este tipo de turismo en las economías locales y las posibilidades de Cartagena para convertirse en puerto base habla también el Trabajo de Fin de Grado que Agustín Pagán Inglés elaboró en la Universidad Politécnica bajo la dirección de la profesora María Elena De Lara Rey. En él, el autor estima que es gasto medio de un crucerista en un puerto de escala está entre los 50 y los 100 euros, mientras que en un puerto 'home' generan 296 euros por persona. En su TFG, Agustín Pagán también hace referencia a la accesibilidad, como factor determinante a la hora de lograr esta meta. En este sentido, el texto recoge que «este factor implica tener una buena conectividad terrestre y aérea, lo que incluye la presencia de redes ferroviarias, proximidad a aeropuertos internacionales y carreteras principales».

La Autoridad Portuaria persigue su objetivo de sostenibilidad mediante el uso de energías verdes

Desde hace más de una década, la Autoridad Portuaria empezó a desarrollar acciones específicas enfocadas en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ante un horizonte de neutralidad climática. De forma más concreta, el Plan de Sostenibilidad integra un eje de trabajo de neutralidad climática y otro de transición energética.

Precisamente con la sostenibilidad y la reducción de emisiones como principal objetivo, el Puerto se aplica en el uso de energías verdes, de entre los que destaca la electrificación de los muelles, mediante el servicio OPS (Onshore Power Supply), que servirá para que los buques puedan conectarse a la red eléctrica al entrar a la dársena, en lugar de tener que usar sus motores auxiliares.

El proyecto de enchufar a la red eléctrica los cruceros que lleguen a Cartagena no sólo contribuirá a reducir las emisiones de CO2, sino que también generará un impacto positivo en la economía local. La intención que persigue la Autoridad Portuaria con la puesta en marcha de este proyecto no es otra que la de prestar un servicio OPS en el Puerto sin que esto suponga un incremento de costes para las navieras, eliminando así las emisiones de CO2 sin perjudicar la competitividad del sector.

Desde la Autoridad Portuaria consideran que este proyecto aborda la sostenibilidad desde todos los ámbitos, tanto en su faceta ambiental, como social y económica.

Tal y como señalaron los profesores de la Escuela Naval y Oceánica de la UPCT Jerónimo Esteve y Alejandro López en su estudio publicado el pasado año, además de las nuevas regulaciones en esta materia, también la modernización de las propias embarcaciones contribuirá a la reducción de las emisiones hasta en un 16,6%. Esto se traducirá en una mejor calidad del aire en Cartagena.