Más de dos mil personas desembarcaron ayer en la ciudad a bordo del crucero 'Queen Victoria' y se quedaron a pasar la noche en Cartagena.

Más de dos mil personas desembarcaron ayer en la ciudad a bordo del crucero 'Queen Victoria' y se quedaron a pasar la noche en Cartagena. José María Rodríguez / AGM

La llegada de 55 barcos con 66.000 turistas a Cartagena marca la recta final de la campaña de cruceros

La previsión del Puerto es cerrar el año con 199 trasatlánticos y 265.000 viajeros, cifras que superarán las de temporadas anteriores

Eva Cavas

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:41

El último trimestre de este 2025 será también el que mayor número de cruceros atraquen en el Puerto de Cartagena: 69 trasatlánticos, de los que ... ya han hecho escala trece en las dos primeras semanas de octubre. Tras el desembarco de más de 6.000 personas el primer día de este mes y otras 5.600 el pasado día 4, este jueves fue el turno del 'Queen Victoria', que trajo a más de 2.000 cruceristas, que pernoctaron en la ciudad.

