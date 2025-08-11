La limpieza de más de 50 kilómetros de ramblas de Cartagena empieza por Los Patojos El Ayuntamiento solicita a la CHS el desbroce de cauces urbanos y las máquinas comienzan a quitar matorrales en Benipila y Escombreras

Tramo de la rambla de Benipila, a la altura del Barrio de la Concepción, con maleza, en la que se prevé actuar en fechas próximas.

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:27

La retirada de altas cantidades de matorrales en la rambla de Benipila, a la altura de Los Patojos, ha dado inicio a la limpieza de más de cincuenta kilómetros de cauces urbanos repletos de maleza y basura por parte del Ayuntamiento. Una pala elimina desde hace días el exceso de suciedad en el citado punto y en las próximas semanas se sumará más maquinaria para alcanzar otros muchos puntos del municipio.

La necesidad de limpiar estos cauces es fundamental. Primero por una razón de insalubridad, pues el crecimiento descontrolado de matorrales y la acumulación de basura de todo tipo, desde plásticos y residuos orgánicos hasta muebles, aumenta la presencia de mosquitos, avispas y roedores en puntos que además son cercanos a bloques de viviendas. Sucede por ejemplo en el entorno del colegio San Vicente de Paúl, donde hay cauces que llegan hasta Los Barreros pasando por la Nueva Cartagena, urbanización Mediterráneo y San Antón. Y segundo, por la necesidad de que el agua circule con la mayor fluidez posible y no se quede anegada en época de lluvias.

Más de veinte zonas diferentes Está prevista la limpieza de tramos urbanos que tocan desde diputaciones como El Algar hasta la zona oeste.

Las ramblas de Benipila y Canteras son preferentes.

Insalubridad Crecen matorrales, hay basura y proliferan insectos y roedores.

Hay una pala en Benipila, a la altura de Los Patojos; y una desbrozadora en la rambla de Escombreras.

Esta próxima semana, posiblemente a partir del martes, una segunda pala se sume a las tareas de desbroce en el entorno de Los Patojos. Después la idea es empezar a despejar los cauces urbanos de la rambla de Canteras, a la altura de La Guía; y avanzar en Benipila a la altura del Barrio de la Concepción y el entorno de Navantia.

Desde esta semana también hay una máquina desbrozadora en la rambla de Escombreras. El Ayuntamiento ha iniciado ya este mismo mes las tareas de limpieza porque a principios de julio así se coordinó con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El concejal de Urbanismo e Infraestructuras Diego Ortega pretende actuar en más de cincuenta kilómetros de cauces que son competencia municipal por estar en zonas urbanas.

Galifa, Perín y El Algar

Los tramos de mayor longitud corresponden a la rambla de Benipila, como por ejemplo uno de casi tres kilómetros y medio desde las casas de Cándido hasta Navantia, además de un tramo de la Nueva Cartagena. En Canteras está previsto limpiar la zona del antiguo Hospital Naval y del casco urbano; también se tocarán zonas del Hondón; tramos en la rambla de los Miedos (El Algar); las Escarihuelas, El Portús, Galifa (Cabezo Negro e Inglés de las Marinas); de Cuesta Blanca a Tallante; en Perín; en el Barranco del Feo, junto al Hospital Santa Lucía; en puntos de la rambla de El Albujón, la de los Puertos, los Fuentes y Cobre, en Lo Campano; además de alguna zona situada junto a la autovía de La Manga, como la de la Carrasquilla, entre otras.