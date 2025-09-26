Licencia en las Dunas de Cabo de Palos para construir una gasolinera y un Burger King

El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido las dos primeras licencias en la zona de Las Dunas de Cabo de Palos. Espacio que durante años ... permaneció paralizado y que ahora inicia una nueva etapa, albergará un gasolinera de la cadena BP y un Burger King, confirmaron fuentes próximas a la operación.

Los promotores estaban pendientes de la culminación y desbloqueo de los procedimientos urbanísticos para desarrollar la llamada Unidad de Actuación 2 del Plan Parcial CP2, «que fue rescatada para poner fin a dos décadas de abandono», destacaron desde el Ayuntamiento.

Esta unidad dentro de Las Dunas se ubica en la parte más próxima a la autovía y la rotonda de Las Dunas, lugar de paso obligado para los vehículos que circulan hacia La Manga. Todavía queda espacio en este mismo lugar para dos actividades comerciales más.

La zona es contigua, por otra parte, a donde se construye en estos momentos el Mercadona que, según la cadena valenciana, será uno de los más grandes de España. De hecho, los promotores esperan que esta apertura atraiga a más negocios.

Tras la aprobación del planeamiento y la reparcelación, el Ayuntamiento impulsó la urbanización del sector, con la dotación de servicios básicos y la definición de parcelas aptas para uso comercial. «Superados estos pasos, se han podido otorgar las primeras licencias de edificación, que marcan el inicio de la actividad en la zona», se felicitó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La cadena americana de comida rápida se construirá en la parcela 5, con una superficie de 335,81 metros cuadrados en planta baja y 16 plazas de aparcamiento. La estación de servicio ocupará por su parte 1.610 metros cuadrados, con zonas de suministro, lavado, recarga de vehículos y un edificio auxiliar de 150 metros cuadrados .

Ambos proyectos, añadió el Ayuntamiento, cuentan con informe ambiental favorable, que descarta impactos sobre la Red Natura 2000 y confirma que no son necesarias medidas adicionales de corrección o prevención. Cabe recordar que en las proximidades se encuentran espacios de alto valor ecológico como Calblanque, la reserva marina y las salinas de Marchamalo.