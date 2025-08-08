Acelerón a las obras de la ampliación del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos para que abra antes de un año

Grúas de mediano y gran tamaño, contenedores de obra, palés, altas columnas de hormigón, estructuras metálicas y un continuo trasiego de obreros se afanan ... en pleno agosto para que el nuevo Mercadona de Cabo de Palos abra sus puertas en el verano de 2026. La actividad no se detiene metidos de lleno en plena época vacacional para cumplir los plazos y que la apertura del supermercado sea así definitivamente la salida del laberinto para el centro comercial de Las Dunas. Los propietarios de esta galería comercial, cuya ampliación estuvo años paralizada, confían que ello signifique el despegue definitivo y el reclamo para la llegada de más firmas comerciales a los cien locales.

Actualmente las obras del nuevo supermercado avanzan a gran velocidad. Esta semana se ha levantado la estructura de la planta subterránea, donde se habilitará un párking privado para los clientes con plazas todavía por definir. La estructura de columnas está construida y se prevé que, como en otros supermercados de la misma firma, tenga acceso directo a la planta superior con ascensor y escaleras. Los gruistas que trabajan en este solar, de hecho, ya avanzan con la estructura de la primera planta levantando las primeras columnas que servirán como soporte.

En cualquier caso, este visible acelerón de las obras no se prevé que sirva para adelantar los plazos de apertura. Fuentes de la firma consultadas por LA VERDAD mantienen la fecha para inicios de junio de 2026, justo antes de la temporada estival y la llegada de un gran número de veraneantes a este enclave de la costa cartagenera. Sobre todo, porque después de la estructura quedarán fases como la de equipar toda la nave, meter todos los frigoríficos y preparar la acometida eléctrica, entre otros. Lo que sí está confirmado es que será un cierre-apertura y los alrededor de medio centenar de empleados fijos del Mercadona situado junto a la entrada de La Manga tendrán su puesto de trabajo asegurado en el nuevo de Las Dunas.

La cadena de supermercados valenciana tiene la licencia de obras desde finales de 2022, cuando Ana Belén Castejón era la vicealcaldesa y responsable del área municipal de Urbanismo. Mercadona indicó en ese momento su plan de invertir alrededor de cinco metros cuadrados en un edificio de tres plantas y 13.277,20 metros cuadrados.

Doce negocios en marcha

Propietarios de este centro comercial confían en que este sea el impulso definitivo para sus negocios. Durante décadas, el proyecto de ampliación estuvo paralizado, esquivó un sinfín de trámites y licencias y hasta tuvo que modificar proyectos como el de una rotonda de acceso para intentar ver su sueño cumplido. En la actualidad hay alrededor de una docena de locales, la mayoría de hostelería, si bien los últimos en abrir fueron una lavandería y un salón de uñas.

«Seguimos a la espera de permisos y tramitaciones porque quieren abrir más locales. Algunos solicitan la adquisición de varios para tener un espacio más grande por necesidades. Creemos que el supermercado va a ser un 'boom'. Hay interesadas cadenas de comida rápida, perfumerías y una gasolinera», explicó Isabel Belmonte, vicepresidenta de los propietarios de Las Dunas.