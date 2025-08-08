La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Acopio de materiales para levantar la estructura de la primera planta del supermercado, esta semana, en Las Dunas de Cabo de Palos. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Acelerón a las obras de la ampliación del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos para que abra antes de un año

Propietarios del complejo confían en que el nuevo Mercadona que se instalará allí sea un buen reclamo

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Cartagena

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:44

Grúas de mediano y gran tamaño, contenedores de obra, palés, altas columnas de hormigón, estructuras metálicas y un continuo trasiego de obreros se afanan ... en pleno agosto para que el nuevo Mercadona de Cabo de Palos abra sus puertas en el verano de 2026. La actividad no se detiene metidos de lleno en plena época vacacional para cumplir los plazos y que la apertura del supermercado sea así definitivamente la salida del laberinto para el centro comercial de Las Dunas. Los propietarios de esta galería comercial, cuya ampliación estuvo años paralizada, confían que ello signifique el despegue definitivo y el reclamo para la llegada de más firmas comerciales a los cien locales.

Espacios grises

