Imagen de ayer de la avenida del Cantón. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Lavado de cara a los jardines de la avenida del Cantón de Cartagena

Eva Cavas

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:32

La avenida del Cantón amaneció este viernes con un más que notable lavado de cara. Tras varios meses de quejas por parte de vecinos y grupos de la oposición en las que denunciaban la proliferación de maleza, mosquitos y roedores por los espacios verdes del Plan Rambla, la imagen de la zona ha mejorado considerablemente.

La proximidad del comienzo de las fiestas de Carthagineses y Romanos ha sido un aliciente para que se adecenten las inmediaciones del lugar en el que se van a instalar la feria de atracciones, se está montando el campamento festero y tendrán lugar los conciertos el día 20.

Los jardines fueron ejecutados por el promotor Tomás Olivo con el fin de completar los accesos a sus futuras promociones de vivienda. Tras su construcción, los senderos fueron cedidos para su mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

Si bien Olivo cuenta desde hace años con licencia para levantar un primer edificio, las grúas continúan sin hacer acto de presencia en este rincón de la ciudad. Según desveló la propia alcaldesa, el empresario está a la espera de la resolución de una alegación que puso al nuevo Plan General.

