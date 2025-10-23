La Junta de Alumbres repinta la fachada del consultorio médico

LV CARTAGENA. Jueves, 23 de octubre 2025, 00:19 Comenta Compartir

La Junta Municipal de Alumbres abordó mejoras en el cementerio, la renovación de alumbrado y la retirada de las torres de alta tensión que atraviesan esta diputación.

El presidente de la Junta Municipal, Francisco Hernández, informó sobre la inversión de 14.000 euros que el Área de Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena ha ejecutado en el cementerio. La misma ha permitido el cambio de puertas en los aseos y adaptar uno de ellos a personas con discapacidad, rehabilitar la cubierta de la capilla para eliminar filtraciones y pintar sus paredes, así como acondicionar accesos con losas antideslizantes.

También se informó sobre la renovación de la fachada exterior del consultorio médico, que se ha pintado. Asimismo, se comunicó la instalación de sombraje en el parque de calistenia de Roche Alto y la creación de una nueva zona para esta práctica deportiva en Alumbres. Asimismo, se trasladó el inicio de la renovación de alumbrado público con 39.000 euros de inversión de la Junta Municipal en el parque José Gutiérrez Meca y en diversas calles de Vista Alegre, Media Legua y Alumbres y la renovación del asfaltado y acometidas de agua que realizará Hidrogea en la calle Bardizas.

Asimismo, se aprobaron dos mociones presentadas por MC. La primera instaba al arreglo inmediato de varios bancos públicos y a la retirada de los bancos abandonados en la calle Boquera. La segunda iniciativa instaba al Gobierno local a mediar y procurar la retirada de las torres y cables de alta tensión que surcan Alumbres.

