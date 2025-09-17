La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pepe Pérez y Juana Sánchez, en Radio Encuentro, en 1986. LV
Juana y Pepe, vidas de radio

José Sánchez Conesa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:27

Todo comenzó en 1985. Ambos vivían en Los Dolores, relativamente cerca una casa de la otra. Sin embargo, el encuentro certero no se produciría hasta ... que uno de los salesianos del colegio, el activo Pepe Gómez, no montó en su despacho una emisora escolar cuyo alcance no rebasaba el patio. Más tarde, era escuchada en toda la barriada. El horario de emisión era de 18.30 a 20.30, unas breves horas en las que se desplegaba una oferta de concursos e información del vecindario en la que los oyentes tomaban parte, llamando para dar su opinión como cuando se suscitó la polémica, especialmente en la urbanización de Castillitos, ante la instalación del tanatorio cerca del cuartel. Radio Encuentro, qué mejor nombre pues allí se reunieron como locutores unos jóvenes que después han sido protagonistas ya en Cartagena y la Región. Hablamos de Miguel Meroño, Juana Sánchez y Pepe Pérez. El religioso Gómez escribió un libro sobre tal experiencia radiofónica, siendo la pareja los protagonistas de la portada.

