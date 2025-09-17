Juana y Pepe, vidas de radio

Todo comenzó en 1985. Ambos vivían en Los Dolores, relativamente cerca una casa de la otra. Sin embargo, el encuentro certero no se produciría hasta ... que uno de los salesianos del colegio, el activo Pepe Gómez, no montó en su despacho una emisora escolar cuyo alcance no rebasaba el patio. Más tarde, era escuchada en toda la barriada. El horario de emisión era de 18.30 a 20.30, unas breves horas en las que se desplegaba una oferta de concursos e información del vecindario en la que los oyentes tomaban parte, llamando para dar su opinión como cuando se suscitó la polémica, especialmente en la urbanización de Castillitos, ante la instalación del tanatorio cerca del cuartel. Radio Encuentro, qué mejor nombre pues allí se reunieron como locutores unos jóvenes que después han sido protagonistas ya en Cartagena y la Región. Hablamos de Miguel Meroño, Juana Sánchez y Pepe Pérez. El religioso Gómez escribió un libro sobre tal experiencia radiofónica, siendo la pareja los protagonistas de la portada.

Tiempo después la cadena SER organizaba en todas sus emisoras un concurso de DJs, resultando ganadora Juana, al superar brillantemente la prueba de presentar un disco recopilatorio de The Police. Ganó el disco, un radio casette y una puerta abierta a su futuro profesional. Al poco tiempo convocaron una prueba para los 40 Principales, siendo seleccionados nuestros protagonistas, Juana y Pepe. Estuvieron en Madrid formándose y conociendo a los grandes de la radio fórmula. Ella contaba 16 añitos y el galán 20 cuando comenzaron en los 40, cuatro horas diarias que suponían unos ingresos de 44.000 pesetas con los que cubrir sus gastos. Juana, por fin tendría una bicicleta, ya que hasta la fecha y por ser la menor, heredaba todas las viejas de sus hermanas. Una noche se interrumpió la conexión de Radio Cartagena con el programa nacional y no podía quedarse la emisión local a oscuras. Pidieron voluntarios para quedarse toda la noche pinchando música, ofreciéndose ellos. Aseguran que no pasó nada, aunque estuvieron muy agustito juntos.

Pero a ellos les gustaba la radio generalista, la de contar cosas. Encontrarán su sitio, él en la SER y ella en RNE. La llamó Salvador Escolar para ser pareja del gran José Antonio Moya. Conoció la radio en la calle con motivo de las retransmisiones de la Semana Santa. Con Salvador aprendió el mundo de los informativos, a buscar la noticia y a ganar confianza. Vinieron unos años intensos con toda la crisis industrial de Cartagena, las protestas de los trabajadores, las cargas policiales. Desde la emisora descolgaban los micrófonos por la ventana, recogiendo así el sonido de la contestación social. Muy emocionante de contar, aunque como conciudadanos les resultaba durísimo.

Fiestas y corbetas

Pepe se realizaba en informativos o realizando entrevistas, rodeado de Chelo Cánovas, Pepe Navarro, Felipe Nicolás, Jorge Plané, Encarna Lorente. Había numerosas conexiones informativas con Cartagena porque desde su puerto partían corbetas con destino al Golfo Pérsico para bloquear el tráfico marítimo. No eran noticias agradables de transmitir, sobre todo contemplando las lágrimas de las familias que despedían a los soldados. Mucho mejor hacer el seguimiento de los primeros hallazgos del Teatro Romano. Pusieron micro a la naciente Fiesta de Carthagineses y Romanos, lo que les valió ser los primeros Aníbal e Himilce, aprendiendo a mantenerse sobre un caballo.

Un periplo que arranca en una emisora escolar y que los llevó a la SER, RNE, Radio Ilusión y Televisión Murciana

Cuando la Expo de Sevilla, Pepe llamó al alcalde de Baza con el propósito de recoger sus impresiones ante el paso del submarino por el pueblo, camino de Sevilla. El edil escuchó extrañado aquellas palabras, posiblemente creyese que estaba hablando con un majareta o que se trataba de una broma: ¡Qué submarino, si Baza es un pueblo de interior!

Ella saltó con un ERE, acuciada la emisora pública por el déficit económico. Tuvo que montar un gabinete de comunicación por su cuenta, atendiendo a asociaciones empresariales, Carthagineses y Romanos, Apanda y otros. Al tiempo que era delegada de la agencia Europa Press. Más tarde pasó a Radio Ilusión, del grupo Zambudio, y en el año 2002 se fue a Murcia al gabinete de comunicación de la Consejería de Trabajo y Política Social, hasta 2023, año en que recala en el gabinete de prensa de la Alcaldía de Cartagena. Hablamos en nuestra amena y risueña conversación que las instituciones ofrecen lo mejor de su gestión, facilitando mucho el trabajo a unos medios de comunicación muy afectados por las diversas reducciones de personal. Antes el periodista construía la noticia en base a sus pesquisas, ahora poseen mucha información vertida en las webs y otras redes sociales.

La crisis económica hizo perder buena parte de los ingresos publicitarios de la SER, por lo que no lo hicieron fijo, marchando a la televisión aunque encuentra que es un medio más artificioso, prefiriendo la naturalidad de la radio. Al salir por la Televisión Murciana, del mentado grupo empresarial, mucha gente lo reconocía por la calle, escuchando el cuchicheo: ¡Mira, el de la tele! Ciertamente la experiencia radiofónica le aportó una profundidad en sus entrevistas y un sosiego que muchos alabamos en la era de la inmediatez.

No iban a la radio a trabajar, iban a disfrutarla. Palabra de uno que ha sido entrevistado por ambos dos. Me confiesan que nunca hubo una declaración amorosa de por medio. Cierto, pero parecen como si hubiesen nacido juntos.