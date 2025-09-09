La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un acto del Tercio de Levante. J. M. Rodríguez/ AGM

Juan Felipe Almarcha toma el mando del Tercio de Levante

C. R.

Cartagena

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:13

El coronel Juan Felipe Almarcha Bethencourt es el nuevo comandante del Tercio de Levante. Así se oficializó el pasado viernes en un acto en el que tomó el relevo al coronel Isidoro Muñoz Junguito. El acto de cambio de manos estuvo presidido por el general comandante de la Fuerza de Protección, Manuel Garcia Ortiz y se celebró en el patio de armas 'Soldado García Roldan'.

El coronel Almarcha dirigirá durante los próximos dos años esta unidad, que es una de las unidades integrantes de la Fuerza de Protección (Fupro), que, junto con el Tercio de Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, constituyen la Fuerza de Infantería de Marina (FIM). La Fupro tiene como cometido principal contribuir a la seguridad física de la Armada con la finalidad de proteger a su personal, unidades, instalaciones y material. Asimismo, asume cualquier otro cometido que se le pueda asignar relacionado con sus capacidades específicas de acción en tierra y con su contribución a los cometidos genéricos de la Fuerza Naval. Sus unidades realizan actualmente un amplio abanico de misiones, incluyendo operaciones terrestres o marítimas desarrolladas en lugares tan alejados como el Mediterráneo oriental o las costas de Somalia.

El coronel Almarcha nació en Cádiz en 1974 e ingresó en la Escuela Naval Militar en 1995, obteniendo el despacho de teniente. Ha estado destinado en el Tercio de Armada, el Estado Mayor de la Armada, el Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina, el Cuartel General de la Flota y el Allied Maritime Command de la OTAN en Northwood (Reino Unido). Es Diplomado en Estado Mayor, especialista en Artillería y Coordinación de Apoyo de Fuegos, habiendo realizado además otros cursos especializados.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  4. 4 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  5. 5

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas
  8. 8

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  9. 9 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  10. 10 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Juan Felipe Almarcha toma el mando del Tercio de Levante

Juan Felipe Almarcha toma el mando del Tercio de Levante