Juan Felipe Almarcha toma el mando del Tercio de Levante

C. R. Cartagena Martes, 9 de septiembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El coronel Juan Felipe Almarcha Bethencourt es el nuevo comandante del Tercio de Levante. Así se oficializó el pasado viernes en un acto en el que tomó el relevo al coronel Isidoro Muñoz Junguito. El acto de cambio de manos estuvo presidido por el general comandante de la Fuerza de Protección, Manuel Garcia Ortiz y se celebró en el patio de armas 'Soldado García Roldan'.

El coronel Almarcha dirigirá durante los próximos dos años esta unidad, que es una de las unidades integrantes de la Fuerza de Protección (Fupro), que, junto con el Tercio de Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, constituyen la Fuerza de Infantería de Marina (FIM). La Fupro tiene como cometido principal contribuir a la seguridad física de la Armada con la finalidad de proteger a su personal, unidades, instalaciones y material. Asimismo, asume cualquier otro cometido que se le pueda asignar relacionado con sus capacidades específicas de acción en tierra y con su contribución a los cometidos genéricos de la Fuerza Naval. Sus unidades realizan actualmente un amplio abanico de misiones, incluyendo operaciones terrestres o marítimas desarrolladas en lugares tan alejados como el Mediterráneo oriental o las costas de Somalia.

El coronel Almarcha nació en Cádiz en 1974 e ingresó en la Escuela Naval Militar en 1995, obteniendo el despacho de teniente. Ha estado destinado en el Tercio de Armada, el Estado Mayor de la Armada, el Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina, el Cuartel General de la Flota y el Allied Maritime Command de la OTAN en Northwood (Reino Unido). Es Diplomado en Estado Mayor, especialista en Artillería y Coordinación de Apoyo de Fuegos, habiendo realizado además otros cursos especializados.

Temas

Fuerzas Armadas