Jesús Giménez Gallo será el candidato de MC a la alcaldía de Cartagena en 2027 El partido cartagenerista ratificó el pasado fin de semana a su secretario general como alcaldable de cara a las próximas elecciones municipales

Jesús Nicolás Martes, 21 de octubre 2025, 11:00 | Actualizado 11:08h.

Jesús Giménez Gallo será el candidato de MC a la alcaldía de Cartagena en los próximas elecciones municipales de 2027. Así lo ratificó la directiva del partido reunida el pasado fin de semana. El actual secretario general del partido cartagenerista será, por tanto, el rostro visible de cara a estos próximos comicios en los que aspiran a liderar una mayoría alternativa al actual equipo de gobierno, encabezado por la actual alcaldesa, Noelia Arroyo, del PP, y sostenido gracias a los votos de Vox.

La formación local refrendó a Giménez Gallo, según trasladan fuentes de partido a este periódico, después de que no se presentara ninguna otra candidatura alternativa.

Giménez Gallo ha sido uno de los componentes más activos y de mayor peso dentro de MC desde que el partido estuviera liderado por José López. El que fuera alcalde de Cartagena entre 2015 y 2017 fue quien encabezó la lista electoral de los cartageneristas en los pasados comicios de 2023.

En aquellas elecciones, MC se quedó con un mal sabor de boca tras no lograr entrar en la Asamblea Regional por un escaso margen y, al mismo tiempo, quedar relegado de nuevo en el Ayuntamiento a tener que liderar la oposición a un nuevo gobierno de Noelia Arroyo. La actual líder del PP cartagenero ya venía gobernando el Consistorio desde 2021 en virtud de un pacto que alcanzó en la pasada legislatura con Cs y con Ana Belén Castejón y su equipo de ediles expulsados del PSOE.

José López, tras los resultados de mayo de 2023, decidió renunciar a su acta de concejal y a liderar el partido que le había llevado al despacho del Palacio Consistorial. Igual de pronto que abandonó la política empezó a confrontar con Giménez Gallo, con quien mantuvo el año pasado tensos y duros desencuentros. Todo y que ambos fueron estrechos colaboradores mientras estuvieron en el Gobierno local y hasta las últimas elecciones.

El pasado febrero marcó la llegada de un nuevo rumbo para MC. Los militantes votaron mayoritariamente a Jesús Giménez Gallo para ostentar el cargo de secretario general del partido, siendo el único que presentó candidatura a dicho puesto, el de mayor relevancia en la estructura interna de la formación. Asimismo, los militantes apoyaron para la presidencia del partido a Pedro Celdrán, afín a Giménez Gallo.

En toda esta legislatura, Giménez Gallo ha tratado de marcar perfil propio respecto de su antecesor, mostrando una forma de hacer política también firme, pero más sosegada y alejada de las estridencias. Su estrategia de oposición al gobierno de Arroyo ha pivotado sobre todo en la crítica a los muchos proyectos que, no por anunciados, continúan sin materializarse. Asimismo, ha tratado de dibujar en torno a la alcaldesa la imagen de una regidora sumisa a los intereses del Gobierno regional, de su mismo partido. Algo que entra en la línea política de MC, que nunca ha renunciado a su aspiración de escalar a la esfera autonómica.

Momento especialmente significativo jugó el recién ratificado candidato de MC en enero. Giménez Gallo trató de armar una moción de censura contra Noelia Arroyo de la mano de algunos ediles de Vox. Esta suerte de acuerdo que pudo dar un vuelco a la legislatura finalmente no fructificó y hoy todavía existen versiones divergentes sobre lo que realmente sucedió.

Si bien el liderazgo de Giménez Gallo dentro su partido es por el momento incuestionado, todavía quedan algunos muebles que arreglar internamente. En el aire está todavía que sucederá con la cruzada del exalcalde José López y de la ahora edil no adscrita y otrora presidenta de MC María Dolores Ruiz, quien abandonó precisamente el partido tras la entrada de Giménez Gallo a la secretaría general del partido. Ambos acusan al ahora alcaldable de supuestamente falsificar los estatutos de la formación. Algo que hoy todavía está por dilucidar en los tribunales.