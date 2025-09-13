Investigan posibles irregularidades en el arreglo de una calle de La Aljorra, en Cartagena

Una obra realizada en plena campaña electoral por la Junta Municipal de La Aljorra acaba en los tribunales. La intervención, denominada «Formación de aceras y ... aparcamiento en la calle Miguel de Legazpi» y valorada en 48.241,49 euros, está siendo estudiada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena.

La causa incoada mediante auto judicial emitido el 15 de octubre del año pasado parte de una denuncia interpuesta por una vecina. Según señala a LA VERDAD su abogado, Juan Francisco Pérez, esta denunció ante la Guardia Civil lo que, a su juicio, constituía una contratación irregular.

Según señala en su declaración en sede policial, los trabajos se adjudicaron habiéndose solicitado un único presupuesto a una sola empresa, cuando entiende que la ley exige que se soliciten al menos tres valoraciones de cara que la administración escoja aquella que considere económicamente más ventajosa.

Según el relato de la denunciante, el entonces y todavía presidente de la Junta Vecinal, David Ríos (PP), presentó en la sesión del 30 de marzo de 2023 ese presupuesto y, pese a que los vocales presentes en aquella sesión le advirtieron de que debía solicitar más valoraciones a otras empresas, la obra se ejecutó igualmente en los días posteriores con el presupuesto con el que se contaba en aquel momento.

Pérez señala en este sentido que, a raíz de esta denuncia, ya han sido citados a declarar cuatro personas, en su mayoría vocales de la Junta en el momento en el que se abordó la contratación de aquellos trabajos. Por el momento, resalta el letrado, todavía no ha sido citado nadie en calidad de investigado, ni se le ha imputado ningún presunto delito.

El abogado sí indica que ha solicitado a la juez que encargue una pericial para determinar si el presupuesto de los trabajos estaba inflado. A juicio de esta parte, existen partidas sobredimensionadas como las de zahorra artificial o la de pavimento de hormigón, de las cuales sospechan que la empresa empleó una menor cantidad de material.

El presidente de la Junta Municipal, David Ríos, expresó a LA VERDAD su sorpresa por la denuncia. «Nosotros aprobamos que se haga una obra y votamos los presupuestos que llegan desde los servicios técnicos del Ayuntamiento. Lo normal es que se vote el más barato. Luego nuestra decisión se manda al Ayuntamiento, que es el que contrata. Para nosotros la seguridad es que, si hay algún error, ellos lo corrigen».

Por su parte, portavoces municipales señalaron que la petición de tres presupuestos es «recomendable». «No existe la obligación legal». Asimismo, incidieron en que la Junta solo aprueba hacer la obra y el órgano de contratación es otro. «Se contrata con quien el concejal, vistas las ofertas y con la recomendación de los técnicos, indica».