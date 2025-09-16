La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hermano mayor, José Antonio García, señala la cámara instalada en un poste, en la subida. Pablo Sánchez/ AGM

Instalan cámaras en la subida al Calvario de Cartagena para evitar vertidos de abono y escombro

La Cofradía de la Soledad pide la colaboración vecinal para, en caso de ver alguna furgoneta descargar basura, alertar a la Policía

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:25

Los vertidos de escombros, muebles usados, basuras y abono procedente de las plantaciones de marihuana se extienden por Cartagena. La invasión de los arcenes del ... camino de subida al monte Calvario ha obligado a la Cofradía de la Virgen de la Soledad a instalar cámaras de videovigilancia en los recodos y curvas, donde, con nocturnidad y máxima discreción, las furgonetas se acercan cargadas para abocar de forma irregular todo el desperdicio. Al igual que ya viene sucediendo en el barranco del Feo, tal y como recogió recientemente este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  7. 7

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel
  10. 10 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Instalan cámaras en la subida al Calvario de Cartagena para evitar vertidos de abono y escombro

Instalan cámaras en la subida al Calvario de Cartagena para evitar vertidos de abono y escombro