Instalan cámaras en la subida al Calvario de Cartagena para evitar vertidos de abono y escombro

Los vertidos de escombros, muebles usados, basuras y abono procedente de las plantaciones de marihuana se extienden por Cartagena. La invasión de los arcenes del ... camino de subida al monte Calvario ha obligado a la Cofradía de la Virgen de la Soledad a instalar cámaras de videovigilancia en los recodos y curvas, donde, con nocturnidad y máxima discreción, las furgonetas se acercan cargadas para abocar de forma irregular todo el desperdicio. Al igual que ya viene sucediendo en el barranco del Feo, tal y como recogió recientemente este periódico.

La entidad religiosa dirigida por su hermano mayor, José Antonio García, no quiere que el mismo lugar por donde caminan familias y devotos de la talla se convierta en un estercolero. «Ya lo hemos intentado por las buenas pidiendo que no se haga, pero al final no nos ha quedado más remedio que poner las cámaras. Ahora todo el que pase a dejar cualquier cosa, ya sabe que su matrícula va a quedar registrada», señala a LA VERDAD.

La propia Cofradía ya hizo pública su decisión en redes sociales. A través de Facebook, la hermandad religiosa avisaba: «Debido al poco civismo y la falta de educación de la gente nos vemos obligados a vigilar el acceso al Calvario por la carretera. Se avisa de que todo vehículo que entre en la carretera que suba a la ermita queda registrado».

Si continúan las muestras de incivismo, la Cofradía no descarta cerrar el camino y abrirlo solo cuando haya misa

En este sentido, advertían que, de reincidir los infractores en tan insalubre conducta, «la siguiente medida barajada a tomar es cerrar el acceso a los coches y abrirlo solamente en horario de misas. Sería una pena que no se pudiera subir con el coche ya que hay gente que no puede subir por la senda, pero si la situación sigue, nos veremos obligados a hacerlo».

Por lo pronto, avanza García a este periódico, están esperando a la instalación de una segunda cámara en otro punto. La actual está situada sobre el cartel con el anagrama de la Cofradía y el horario de misas. «Con esta otra ya tendremos cubierto prácticamente todos los lugares donde suelen acudir a dejar la basura. No descartamos también aprovechar y poner otra cámara más en el interior de la ermita».

El hermano mayor recuerda que el camino es uno de los puntos clave de la celebración de su romería en marzo. «No puede ser que venga una familia con sus críos a visitar a la virgen y que, por el camino, se encuentre con todo el camino como si fuera un vertedero».

La Cofradía celebró, además, este pasado domingo una misa con asistencia de autoridades municipales y de los hermanos mayores de las cuatro grandes cofradías de la Semana Santa a modo de inauguración de la ermita, que atravesó en los pasados meses unas obras de rehabilitación. Los trabajos dejaron los zócalos de las paredes y, sobre todo, el pavimento interior reluciente y como nuevo tras los problemas de losas rotas y humedades propias de un templo que está situado en la cima de un monte y expuesto, por tanto, a las inclemencias meteorológicas.