La instalación del 'plan sombra' de Cartagena se aplaza a mayo del año que viene Tras no poder instalar los toldos este verano, el Ayuntamiento acordó un reajuste en el contrato, que acabará en 2028

Jesús Nicolás Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:17 Comenta Compartir

Ya tenía poco sentido poner los toldos a estas alturas del año y el Ayuntamiento se ha rendido ante la evidencia. Los retrasos en la adjudicación del contrato han impedido la puesta de largo del denominado proyecto 'Teselas' durante este caluroso verano y el Consistorio ha acordado con la empresa adjudicataria aplazar la instalación de ese esperado 'plan sombra' hasta el año que viene, concretamente hasta las próximas Cruces de Mayo. Así lo trasladó el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais (PP), a toda la Corporación municipal a raíz de unas preguntas formuladas por los ediles Fulgencio Soto (PSOE) y Jesús Giménez Gallo (MC)

El edil confesó que la llegada de la adjudicación en pleno julio y el inicio del montaje a mitad de agosto dificultó sobremanera la ejecución del contrato porque las fábricas que debían elaborar esas velas con forma de mosaico romano y ese cableado personalizado y adaptado a la calle del Carmen estaban entonces funcionando a medio gas, dando lugar a un problema de suministro que les ha llevado a «recalendarizar» los términos del contrato.

Braquehais expuso que, si bien el planteamiento inicial era que la empresa prestara el servicio de montaje, desmontaje y almacenamiento de la instalación durante 2025, 2026 y 2027, ahora ese periodo abarcará hasta 2028. Es decir, la empresa Pegiro será la encargada de poner los toldos durante los meses de más calor hasta ese año.

Un acuerdo a dos partes que el concejal de Patrimonio rehusó denominar como una modificación del contrato, puesto que esto suele llevar aparejado un sobrecoste. En este sentido, el concejal incidió a preguntas de la oposición que este cambio sobre la marcha no supondrá, expresó tajante, ningún dinero adicional para las arcas municipales. La instalación de este servicio para los tres años, cabe recordar, está valorada en algo más de 774.000 euros.

Braquehais defendió ante las críticas del resto de grupos municipales que este es un proyecto serio y una obra de ingeniería de gran nivel que garantizará una solución duradera y personalizada al problema del calor en una de las vías más comerciales del casco antiguo. Todos los elementos, calculó el concejal, estarán fabricados para finales de este mismo año.

Temas

Verano

Cartagena