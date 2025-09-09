La calle del Carmen de Cartagena sigue a la espera de los toldos casi un mes después del inicio del montaje

Es septiembre. Ya no hace el mismo calor abrasador de julio y agosto, pero sigue habiendo horas en las que pasear por la calle del ... Carmen dista todavía mucho de resultar un paseo placentero. La pasada semana se presentaban operarios en esta vía, la más comercial del casco histórico, para instalar las luminarias de las fiestas de Carthagineses y Romanos, pero hoy, a menos de dos semanas de que finalice el verano astronómico –el próximo día 22–, las velas que iban a reducir hasta seis grados la temperatura ambiente, según un estudio de la UPCT, siguen sin aparecer.

Comerciantes consultados por este periódico señalan que los trabajadores que, a mitad del pasado mes, hicieron acto de aparición en el entorno del Icue no han vuelto a pisar este concurrido vial donde la gente se sigue arrimando a la acera donde menos 'pega'. De aquella fugaz visita apenas quedan, según pudo constatar este diario, algunos anclajes muy contados en las fachadas del primer tramo de calle, el más próximo a Puerta de Murcia. Este periódico preguntó al Ayuntamiento cuando está finalmente previsto que se empiece la instalación de esos mosaicos romanos. Fuentes municipales informaron de que «se está realizando un análisis de nivel de ejecución y plazos actualizados para tomar decisiones».

LA CIFRA 774.000 euros es la inversión que tenía previsto invertir el Ayuntamiento en el montaje de los toldos con forma de mosaico romano que iban a sombrear la calle del Carmen. En un inicio, esa cantidad presupuestada era solo de 250.000 euros.

Mientras tanto, la llegada de los guerreros luminosos de casco, lanza y escudo que ahora jalonan las farolas se han convertido en la comidilla y comentario jocoso del vecindario. No se sabe si estos serán compatibles con los esperados toldos, si es que llegan, o si, cuando se pongan, será para tapar el sol –o la poca lluvia que caiga– durante esta nueva temporada comercial otoño-invierno. Pero, de momento, lo que parece es que este proyecto que tan buen resultado da en otros lares como la célebre calle Larios de Málaga o en la más cercana Trapería de Murcia parece que en Cartagena está gafado.

No pocos residentes recuerdan el anterior fallido intento que protagonizó el entonces exconcejal Manuel Padín. En aquella ocasión, pocos partidos y políticos rehusaron hacer chanza del asunto. Aunque en este caso los motivos de la demora han sido algo distintos.

El proyecto 'Teselas' fue presentado el pasado marzo. Publicada la licitación, el Ayuntamiento encontró al principio dificultades al solo presentarse una oferta de una empresa, la de Awna Sun Control, que tuvo que ser excluida porque «la documentación aportada no es correcta, ya que no esta clasificado como contratista de obras».

Reiniciado el proceso, los técnicos de la Concejalía de Patrimonio llegaron a los primeros calores de mayo con dos ofertas, la de Carpas Zaragoza y Pegiro. Esta última mercantil fue finalmente la que, a ojos de los servicios municipales, presentaba la oferta más ventajosa para los intereses del Consistorio.

En julio, con el verano en todo su apogeo ya, el Ayuntamiento anunciaba la propuesta de adjudicación a Pegiro a falta de formalizar el contrato. Según la nota de prensa emitida en aquel momento, la instalación supondría una inversión municipal que alcanzaría los 774.000 euros. Sobre los plazos, se aseguraba que los toldos llegarían «en los meses centrales de este verano».

Así todo, fue el pasado 12 de agosto cuando se anunció el inicio del montaje. Allí fueron las máquinas, se vieron esos anclajes y nada más se supo.

La idea de instalar toldos contra el sol ya fue en el pasado discutida por motivos de carácter patrimonial. La calle del Carmen está atravesada por multitud de edificios protegidos al formar parte del conjunto histórico de la ciudad. Algunos entienden que su instalación podría contravenir la vigente legislación.

MC, por ejemplo, fue de los que se posicionó en este lado del tablero en marzo y señaló además que, en el presupuesto, solo había una partida de 250.000 euros para el 'plan sombra'.

Algunas asociaciones de vecinos también criticaron que la actuación fuera tan cara para circunscribirse a una única calle. En este sentido, el Ayuntamiento siempre ha sostenido que pretendía que esto fuera una prueba piloto previa a su implantación en más calles.

«Ponerlos ahora, después del verano, es un sinsentido»

«Poner los toldos ahora, después de verano, es un sinsentido. Es que ya resulta hasta ridículo». Es la opinión de Juliana Botero, dependienta en la Librería Diocesana de la calle del Carmen, enfrente de la iglesia, pero bien podría ser el sentir general de una muy buena parte de los comerciantes.

Esta trabajadora como otras no sale de su asombro tras ver que, desde agosto, según dice, los únicos obreros que se han paseado han sido los de las fiestas. «Ahora tienes que poner los toldos muy altos para que no choquen con las luces», manifiesta Botero, que se muestra igualmente escéptica de su resultado. «No sé si, si los hubieran puesto, hubiera cortado el paso del aire. Y luego, además de los comerciantes, creo que se debería haber contado con los vecinos. Hay muchas señoras mayores que se tiran la mañana en la ventana mirando lo que pasa en la calle. A lo mejor no les gusta que les tapen la vista».

«Estuvieron un par de días poniendo anclajes y ya no les hemos visto más», señala por su parte Mari Carmen Solano, dependienta de la tienda de moda Spagnolo. «Ahora que vamos para el frío, ¿qué van a tapar? Si dijésemos que aquí llueve mucho, pues todavía tendrían utilidad. Ponerlos ahora para un mes es absurdo», comenta la comerciante.

Solano reconoce que es complicado, aun así, al ser una calle llena de edificios históricos, pero sugiere que ya se pongan para el verano próximo. «El año que viene si lo ponen a partir de junio, pues genial. Pero ahora ya no llegan ni de broma».