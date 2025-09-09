La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La calle del Carmen, ayer, recién engalanada para las fiestas de Carthagineses y Romanos. J. M. Rodríguez/ AGM

La calle del Carmen de Cartagena sigue a la espera de los toldos casi un mes después del inicio del montaje

El Ayuntamiento no pone fecha a la instalación de las velas en esta vía comercial, ya engalanada con las luces de las fiestas

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:31

Es septiembre. Ya no hace el mismo calor abrasador de julio y agosto, pero sigue habiendo horas en las que pasear por la calle del ... Carmen dista todavía mucho de resultar un paseo placentero. La pasada semana se presentaban operarios en esta vía, la más comercial del casco histórico, para instalar las luminarias de las fiestas de Carthagineses y Romanos, pero hoy, a menos de dos semanas de que finalice el verano astronómico –el próximo día 22–, las velas que iban a reducir hasta seis grados la temperatura ambiente, según un estudio de la UPCT, siguen sin aparecer.

