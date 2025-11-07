Inspeccionan el montaje de «habitáculos modulares» en el camping de El Portús

Los técnicos municipales de Urbanismo han cursado visita esta semana al camping de El Portús. Según ha podido conocer este periódico, los funcionarios acudieron al ... recinto para comprobar la legalidad de las instalaciones allí dispuestas.

Durante el pasado pleno, la concejala no adscrita María Dolores Ruiz preguntó al edil Diego Ortega, del PP, si las actuales residencias ubicadas en el complejo estaban rigiéndose por una licencia de actividad municipal concedida en 1990 y a la que la edil había tenido acceso recientemente previa solicitud.

Ortega explicó que la empresa que explota actualmente el complejo compró a la anterior administradora, adquiriendo con ello todos los derechos y obligaciones que tenía. Una respuesta que no convenció a Ruiz, que entendía que el recinto debía actualizar la licencia tras las obras de reforma llevadas a cabo este pasado verano.

La Consejería afirma que está a la espera de la documentación municipal y que sus técnicos también visitarán el complejo

La concejala no adscrita advirtió a Ortega de que «lo último que están haciendo es meter 'mobil-home' en la zona de flujo preferente». Algo a lo que Ortega replicó que el camping no puede tener más 'mobil-home' que las que le autoriza a tener su licencia y anunció que se llevaría a cabo una inspección.

Este periódico se interesó por el resultado de dicha visita. Fuentes municipales trasladaron a este periódico que, en la inspección, se detectaron 25 'mobil-home' que tenían licencias concedidas desde el principio; así como unos aseos que no se pueden legalizar de momento. También 24 habitáculos modulares con ruedas que se tiene que consultar a Turismo de la Comunidad Autónoma si, dada su movilidad, pueden entrar en la nueva normativa».

LA VERDAD preguntó a la Consejería de Turismo si el Ayuntamiento le había remitido documentación de la visita. Portavoces del departamento que dirige la consejera Carmen Conesa señalaron que, «tras comunicación con el Ayuntamiento, estamos pendientes de recibir formalmente la consulta respecto a los elementos que puedan ser objeto de valoración técnica. Cuando se produzca ese requerimiento, el procedimiento es el de realizar una nueva visita de inspección técnica a las instalaciones, evaluar el estado de las mismas, y valorar las posibles medidas a tomar en base al decreto que regula esta tipología alojativa. Pero siempre, en cualquier caso, tras una visita de los técnicos de la Consejería».

Portavoces de la empresa gestora del camping valoraron por su parte que «toda la actividad y las actuaciones que se están realizando dentro de las instalaciones cumplen con la legislación y disponen de las licencias necesarias. Mantiene que así quedó de manifiesto tras la última inspección. Señalan que os habitáculos a los que alude el Ayuntamiento son caravanas, «elementos móviles con ruedas y matricula como cualquier otro vehículo –tipo remolque– para que puedan circular por carretera, y con características que se adaptan completamente a la normativa turística actual».