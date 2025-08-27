La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tareas de mantenimiento de un submarino en Navantia. Antonio Gil / AGM

La industria auxiliar de Navantia lamenta el rechazo de Canadá a los S-80

Sindicatos y patronal coinciden en achacar la pérdida del contrato a que los submarinos continúan sin tener instalado el sistema AIP

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:54

El rechazo de Canadá a ser el primer país extranjero en comprar los submarinos S-80 ha caído como un jarro de agua fría, ... no solo en la propia Navantia, sino también en su industria auxiliar. Si bien las empresas locales tienen garantizada la carga de trabajo mientras no estén a flote los sumergibles S-82, S-83 y S-84, el tejido empresarial cartagenero tenía esperanzas en que el periodo de vida del programa de construcción naval español pudiera estirarse por varios años más a través de nuevos encargos procedentes de flotas de terceros países.

