Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia

Duro revés para los intereses comerciales de Navantia y para uno de sus proyectos tecnológicos estrella, el del submarino convencional de última generación S-80 ... . El Gobierno de Canadá anunció este martes que deja a las empresas alemana Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) y coreana Hanwha Ocean Co. Ltd. (Hanwha) como finalistas del programa para adquirir doce submarinos de patrulla con una inversión que ronda los 65.000 millones de euros. De esta manera, queda descartada la oferta realizada por la empresa pública española para vender el primer submarino de diseño y fabricación nacional, que construye en su astillero de Cartagena.

«Esta decisión se basó en una evaluación exhaustiva de los requisitos de Canadá para el CPSP (siglas en inglés del Proyecto de Submarino de Patrulla Canadiense), incluidos los plazos de construcción y entrega de la nueva flota de submarinos. Canadá también colaboró con otros gobiernos y ejércitos para intercambiar lecciones aprendidas y obtener información sobre sus respectivos programas de adquisición, infraestructura y mantenimiento de submarinos», informó el Gobierno de ese país norteamericano en un comunicado. A partir de ahora, Canadá «llevará a cabo contactos profundos con los dos proveedores calificados para continuar avanzando en el proceso de adquisición».

Navantia, que construye aún dos de las cuatro primeras unidades del nuevo programa de submarinos para la Armada, había apostado fuerte por el concurso canadiense. El constructor naval, que también se quedó fuera de otra licitación relevante, la de India, presentó ofertas al Gobierno canadiense e intensificó su labor comercial en aquel país con su presencia a finales de mayo, en la principal feria del sector de la seguridad, la defensa y las tecnologías duales, Cansec, celebrada en la ciudad de Otawa. A aquel encuentro mandó una misión comercial de primer nivel acompañada por una delegación del Ministerio de Defensa liderada por el subdirector general de Gestión e Internacionalización de la Industria de Defensa, el vicealmirante del cuerpo de Ingenieros de la Armada José Antonio Toro Fernández.

«La participación en Cansec refuerza el compromiso de Navantia con el mercado canadiense y su voluntad de ofrecer el submarino operativo más avanzando de la OTAN como una solución probada, interoperable y con un sólido respaldo industrial», informó Navantia en aquella ocasión en una web específica para optar a ese contrato.

La opción polaca

Las dificultades de Navantia para cumplir los plazos de entrega a la propia Armada juega en contra de sus intereses en los contratos internacionales a los que ha optado. En la actualidad, la compañía tiene pendiente la entrega del segundo S-80 que ya ha fabricado, el 'Narciso Monturiol' (S-82), cuya ceremonia de botadura prevista para julio fue aplazada a septiembre. Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a LA VERDAD que aún no hay fecha cerrada para dicho acontecimiento. Mientras tanto, Navantia sigue con la construcción de las unidades S-83 y S-84, afectada por el estricto cumplimiento de la jornada laboral por parte de su plantilla y la reciente huelga en la industria auxiliar, cuya contribución al proyecto es alta. Descartadas la India y Canadá, Navantia aún mantiene opciones de vender tres submarinos convencionales de última generación a Polonia.