Submarino S-81 'Isaac Peral', atracado en el Arsenal de Cartagena, en una foto de archivo. Antonio Gil / AGM

Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia

El país norteamericano deja a la constructora española fuera de un programa valorado en unos 65.000 millones de euros y se decanta por ofertas alemana y coreana para elegir una de ellas

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Martes, 26 de agosto 2025, 19:28

Duro revés para los intereses comerciales de Navantia y para uno de sus proyectos tecnológicos estrella, el del submarino convencional de última generación S-80 ... . El Gobierno de Canadá anunció este martes que deja a las empresas alemana Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) y coreana Hanwha Ocean Co. Ltd. (Hanwha) como finalistas del programa para adquirir doce submarinos de patrulla con una inversión que ronda los 65.000 millones de euros. De esta manera, queda descartada la oferta realizada por la empresa pública española para vender el primer submarino de diseño y fabricación nacional, que construye en su astillero de Cartagena.

