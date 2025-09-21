Impiden una concentración de motos acuáticas en la playa de Los Alemanes de La Manga Guardia Civil y Capitanía Marítima actúan en este arenal del Mar Menor y abortan también una acampada ilegal

LA VERDAD Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Efectivos de la Guardia Civil y Capitanía Marítima actuaron este domingo en la playa cartagenera de Los Alemanes para impedir la celebración de una concentración de motos acuáticas en este arenal del Mar Menor. Así lo comunicó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a través de una publicación en sus perfiles en las redes sociales.

Los agentes también abortaron una acampada ilegal. Francisco Lucas señaló que «el Mar Menor es un espacio natural y no un circuito». También agradeció la «rápida actuación» desarrollada por la Guardia Civil y Capitanía Marítima, así como la colaboración ciudadana para denunciar la situación. Al respecto, el delegado afirmó que la labor de los ciudadanos es «fundamental para proteger nuestro Mar Menor».