Los hoteles de Cartagena rozarán el lleno este fin de semana impulsados por la llegada de la Ocean Race

La llegada de la Ocean Race a Cartagena este fin de semana ha disparado las previsiones de ocupación hotelera en la ciudad, que se prepara ... para rozar el lleno en sus principales alojamientos. A falta de las reservas de última hora, muchos establecimientos superan ya el 80% de ocupación, un porcentaje que podría elevarse hasta el 100% conforme se acerque la gran cita náutica que devolverá al puerto una regata de primer nivel 14 años después de que la ciudad acogiera las de la conocida y ya desaparecida Med Cup.

Así lo suscriben los empresarios y hoteleros consultados por LA VERDAD. En el hotel Posadas de España, situado en el polígono Cabezo Beaza, la situación es poco habitual. «Nosotros recibimos poco turismo en general. Casi todos nuestros clientes se hospedan por motivos de trabajo, como congresos o visitas a empresas. Aun así, este fin de semana tenemos ya un 85% de ocupación y esperamos, si no llegar, estar casi al 100%», explicó Noelia Escudero, jefa de recepción. Según detalla, la parada en la refinería de Repsol también está atrayendo mucha clientela en estas fechas.

En cifras 90% es el porcentaje de ocupación que registra ya, por ejemplo, el hotel Carlos III para este fin de semana. Los porcentajes varían levemente en el hotel del puerto, que todavía acusa un poco el lastre de haber estado cinco meses cerrado por obras.

En el centro de la ciudad, la previsión es aún mejor. El hotel AC Cartagena, ubicado junto al puerto y muy próximo al Ocean Live Park —el espacio de ocio que se instalará en el muelle de Alfonso XII—, confía en el empuje de la regata. «Tenemos algunos grupos de la Ocean Race. Este año hemos tenido el hándicap de estar cerrados cinco meses por obras y eso hace que algunos días estemos al 100% y otros al 80%. Si no hubiera sido por el cierre, ya estaríamos prácticamente completos. Aun así, confío en que el fin de semana sea de lleno», señaló su directora, Mari Carmen Ayala.

La cadena Sercotel, que gestiona los hoteles Alfonso XIII y Carlos III, también anticipa cifras elevadas. «En el Carlos III, tenemos un 90% de ocupación y, con las reservas de última hora, podemos llegar casi al 100%. En el Alfonso XIII, estamos en un 45%, aunque, con las habitaciones que tenemos, esperamos alcanzar el 60%», apuntó Raquel González, jefa de recepción. A su juicio, la situación es similar a los días grandes de Semana Santa, el segundo fin de semana de las fiestas de Carthagineses y Romanos o cuando se celebra un congreso de relevancia en la ciudad.

Además, González subraya que Cartagena atrae tanto a visitantes que vienen expresamente a la regata como a turistas que recorren la costa mediterránea y deciden quedarse. «Hay muchos que prefieren los hoteles de playa y, cuando estos se llenan, rebotan hacia la ciudad. Otros descubren el ambiente y se quedan una noche para conocer Cartagena».

El buen ritmo de reservas también se refleja en el sector de los apartamentos turísticos. Según Gregorio Morales, gerente de Cartagena Spain, una de las principales empresas del sector del alquiler vacacional, «la ocupación prevista es del 80% al 85% y quizás llegue al 90%. Es un buen nivel para esta época del año. Estamos recibiendo mucho turista extranjero, que suele quedarse entre dos y tres noches».

Otro de los colectivos que esperan apuntarse al tirón de la llegada de la Ocean Race serán los hosteleros. Este agosto, si bien algunos siguen prefiriendo tomar un descanso, no son pocos los locales que deciden permanecer abiertos. La afluencia de turistas en la ciudad este verano está siendo constante, en gran medida gracias al atraque de numerosos cruceros, que continúan invadiendo las calles del centro histórico de visitantes ávidos de conocer el legado romano y modernista de la trimilenaria.

Tanto el día de la llegada como el de la ida de los equipos competidores en la prueba, está previsto que atraquen dos ciudades flotantes. El día 23, desde las 8.00 hasta las 22.00 horas, estará en el puerto el 'Britannia', buque insignia de la cadena P&O que ya visitó la ciudad el pasado día 11. El día 26, por su parte, la ciudad recibirá al 'Silver Ray', de la cadena Silversea Cruises. El primero irá con 3.647 pasajeros a bordo y el segundo, con 728.