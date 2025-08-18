La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos chicas entran cargadas de maletas por la puerta del hotel Los Habaneros, ayer. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Los hoteles de Cartagena rozarán el lleno este fin de semana impulsados por la llegada de la Ocean Race

Los principales establecimientos de la ciudad registran ya cifras de ocupación por encima del 80%, a la espera de que lleguen las reservas de última hora

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:45

La llegada de la Ocean Race a Cartagena este fin de semana ha disparado las previsiones de ocupación hotelera en la ciudad, que se prepara ... para rozar el lleno en sus principales alojamientos. A falta de las reservas de última hora, muchos establecimientos superan ya el 80% de ocupación, un porcentaje que podría elevarse hasta el 100% conforme se acerque la gran cita náutica que devolverá al puerto una regata de primer nivel 14 años después de que la ciudad acogiera las de la conocida y ya desaparecida Med Cup.

