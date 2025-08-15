El hospital Santa Lucía de Cartagena aplica con éxito una técnica pionera para tratar el cáncer en vías respiratorias El método utiliza calor para eliminar tumores en pacientes con obstrucciones bronquiales severas

LA VERDAD Viernes, 15 de agosto 2025, 15:14

La sección de Neumología Intervencionista del servicio de Neumología del Hospital Santa Lucía de Cartagena ha aplicado con éxito en una paciente una técnica pionera a nivel internacional para destruir un tumor en las vías respiratorias y restablecer el flujo de aire en los pulmones.

La ablación bronquial por microondas guiada por ecobroncoscopia utiliza calor para eliminar tumores de las vías respiratorias y es una técnica mínimamente invasiva «que marca un antes y un después en la neumología intervencionista, con importantes ventajas para pacientes con obstrucciones bronquiales graves».

En la actualidad, el hospital Santa Lucía «es el segundo en Europa que emplea las microondas en lesiones centrales de pulmón y el segundo en el mundo que lo emplea guiado por ecobroncoscopia», destaca la Consejería de Salud. El otro centro que lo aplica es el Hospital Universitario Central de Asturias.

La Unidad de Endoscopia y Neumología Intervencionista del servicio de Neumología del Santa Lucía está coordinada por Antonio Santacruz, y participan los médicos María del Mar Valdivia, Javier Pérez y Jorge Aragón. Cuenta con la máxima acreditación de excelencia que ofrece la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la acreditación de Unidades Especializadas de Alta Complejidad que otorga esta agrupación científica.

En este caso, la paciente presentaba un tumor de intestino que tenía una metástasis en la tráquea y que estaba obstruyendo la vía aérea. La técnica consiste en introducir una antena de microondas directamente en el tumor, aplicando calor para destruir las células malignas. Con ello se consigue reducir el tamaño del tumor, cortando el sangrado al poder destruir los vasos sanguíneos, a la vez que se intenta que no se vuelva a reproducir en la tráquea de manera totalmente segura para el paciente. Todo el procedimiento se realiza bajo control endoscópico y ecográfico mediante imágenes en tiempo real, lo que permite una intervención precisa y segura.

La Sección de Neumología Intervencionista desarrolla, desde el año 2022, una técnica que se denomina CrioEBUS, que ha permitido avanzar en la detección del cáncer de pulmón. Gracias a ella, los pacientes pueden beneficiarse de un diagnóstico más preciso y tener acceso a los nuevos tratamientos contra el cáncer de pulmón.

El hospital Santa Lucía y su servicio de Neumología se encuentran «al más alto nivel de dotación tecnológica y capacitación de sus profesionales, lo que le convierte en referente de formación para otros centros sanitarios». El servicio de Neumología cuenta además con el segundo nivel de acreditación de la SEPAR, nivel intermedio, de las Unidades del Sueño, a cargo de Olga Meca; Ventilación Mecánica no Invasiva Domiciliaria, a cargo de Pedro García y Asma, a cargo de Javier Bravo.