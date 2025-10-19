Héroes de Cavite y la Hispanidad

La Asociación Cultural Héroes de Cavite, que preside Ángel Benzal Pintado, celebró, del 8 al 12 de octubre y con un éxito clamoroso, el V ... Congreso Internacional Hispanidad Cartagena bajo el lema 'Haciendo Hispanidad: construyendo futuro'. En esta edición asistieron más de 1.500 personas. También lo siguieron por YouTube vía streaming más de 5.000 por todo el mundo.

La asociación se creó con la voluntad de fomentar la cultura y la historia entre los ciudadanos de la Comunidad Hispana. Tiene entre sus principales finalidades fomentar el hispanismo y la historia compartida (sobre todo de 1492 a 1898), realizar actividades culturales y deportivas, también de respeto a la naturaleza y las que sean beneficiosas para nuestra España en general.

Nació en marzo de 2020 con siete objetivos. El primero, dar a conocer nuestra Historia y luchar contra la 'Leyenda Negra' divulgando una realidad histórica –que ni siquiera se enseña en los centros de enseñanza españoles– defendiendo el patrimonio cultural, histórico, artístico y rescatando figuras de la Hispanidad que han sido olvidadas, pese a la gran importancia de sus logros. El segundo, defender la unidad territorial de España, tal y como recoge el artículo 2 de la Constitución Española. El tercer objetivo es reivindicar el español como lengua común y elemento cohesionador de la Hispanidad, sin olvidar todas las otras lenguas presentes que aportan riqueza cultural pero carecen de carácter de lengua común.

Entre las actividades destaca el mapa gigante interactivo, que mostraba los patrimonios de la humanidad de España

Como cuatro tienen fomentar el hispanismo; es decir, incrementar los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la Hispanidad. El quinto objetivo consiste en elaborar propuestas e iniciativas positivas para el país, presentando dichas propuestas según cada caso a las administraciones públicas correspondientes y/o a todos los medios de comunicación. Su sexto es organizar actividades culturales, conferencias, mesas redondas, publicaciones propias, presentaciones literarias y toda clase de actividades relacionadas con las letras, incluso para niños. Y su séptimo objetivo es realizar, colaborar y fomentar actividades relacionadas con la conservación y conocimiento del medio ambiente. Todos desarrollados manteniendo una estricta neutralidad política.

Incubadora de proyectos

Como en años anteriores, el Congreso de este año ha tenido una parte empresarial muy interesante: el 'Encuentro Empresarial Murcia-México-EE.UU.-Filipinas' celebrado en el Parque Científico de Murcia, que sirvió para conectar con el lobby hispano más influyente de EE.UU. y realizar negocios a través de las Cámaras Hispanas y en español como idioma oficial. Y es que este congreso se ha convertido en una verdadera incubadora de proyectos hispanistas, con la finalidad de poner el valor a todos los países que la conforman y sacar el máximo partido al renacimiento de la Hispanidad que se está viviendo actualmente. Entre las distintas actividades desarrolladas hay que destacar el mapa gigante interactivo de España que se colocó en la explanada del puerto. Fue una instalación cultural y lúdica de 240 metros cuadrados creada por el antropólogo Ángel Arenas y por el que caminaron más de 1.500 personas. Equipado con más de 100 códigos QR, se ofreció acceso a información sobre Patrimonios de la Humanidad de España, Parques Naturales y Reservas de la Biosfera, recetas de gastronomía tradicional, datos sobre personajes históricos y contemporáneos del arte, la literatura, el cine y el deporte.

El politólogo argentino Marcelo Gullo presentó su nuevo libro 'Lepanto', una obra valiente que reivindica esta gran batalla como el hito que salvó a Europa de la islamización. Hay que destacar que este escritor es académico, analista, consultor en relaciones internacionales, ferviente defensor de posiciones panhispanistas y creador de la «teoría de la insubordinación fundante» en la que explica la construcción del poder de las naciones. También impartió una conferencia el venezolano Carlos Leáñez titulada 'El futuro es hispano'. De gran nivel fue la mesa redonda en la que se debatió sobre 'Geopolítica y el futuro de la Hispanidad' y en la que participaron el peruano Rafael Aita y la investigadora Paloma Pájaro. Las criptomonedas – ese medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones– también tuvieron su lugar en el Congreso con el proyecto 'El Real de a Ocho' por Carlos Fernández-Andrade y Anselmo Rodríguez.

Construir un futuro común

Como se puede apreciar, además de profundizar en el pasado quieren construir un futuro común unidos, sin complejos y orgullosos de representar el papel que nos corresponde en el mundo. Con la asociación están colaborando multitud de personas, con lo que integran a todo aquel que se quiera incorporar para desarrollar la Comunidad Hispana de su región o país, viva donde viva. De hecho, es ya mucho más que una asociación cultural. Se ha convertido en una comunidad de personas apasionadas por el mundo hispánico que comparten su interés y entusiasmo, lo cual les ha llevado a ser actualmente la mayor asociación hispanista del mundo y, además, desde la Trimilenaria.

Al presidente Benzal le gusta dejar muy claro que todos los logros conseguidos por la asociación se alcanzan gracias a su equipo humano. Está conformado por nada más y nada menos que 1.600 simpatizantes en América, otros cerca de 1.800 en España, 130 en Europa, 100 en Filipinas, casi 500 socios en España y más de 150 voluntarios. Y su objetivo es seguir creciendo y generando conocimiento, pues no se valora aquello que no se conoce.

Y como el día de la Hispanidad se celebra también en la mesa, eso significa que debe haber un festín culinario, del mismo modo que rendimos culto a nuestra historia, a nuestra cultura y, por supuesto, a la conexión que nos une con los países «del otro lado del charco» de los que tanto disfrutamos de sus ritmos, sabores y costumbres. Se debe conmemorar por todo lo alto y eso lleva implícito el festín gastronómico dominical. Los domingos los empezamos de lujo durante la mañana y la comida pero, cuando llega la tarde, se convierte en el peor día de la semana pues ya tenemos en nuestra mente que el lunes estaremos trabajando.

Y qué mejor lugar para celebrar ese festín culinario que el recién inaugurado 'Rincón Cartagenero' de la joven empresaria y emprendedora Mónica Méndez. Es su segundo local y allí coincidimos para brindar por el éxito de la asociación. Empezamos con unas 'Patatas del Rincón' con bacon, queso y salsa César sabrosísimas. Continuamos con unas croquetas de arroz negro con alioli y otras de carne bovina de Angus. Mónica nos recomendó una cazuela 'Serrana' consistente en tomate, jamón, huevo y queso rallado.

Posteriormente nos sirvió unos mejillones a la marinera del recetario culinario gallego junto con unos mejillones bien frescos, sabrosos, carnosos y con un toque picante que estuvieron de auténtico lujo. Y, para terminar, al centro y troceados, unos sándwich 'V Colinas' y, también, unas hamburguesas 'Qart Hadasht'. Todo regado con un Rioja 100% tempranillo: un Beronia 'Las dos maderas 2018' soberbio. El punto dulce fue una exquisita tarta de queso horneada con unos chupitos de orujo «para limpiar tuberías».

Termino con esta sabia reflexión: «El que no sabe lo que quiere, a veces pierde lo que tiene y, a veces, descubre que perdió exactamente lo que quería».