Hermanos Inglés desguazará el submarino 'Tramontana'

Empieza la cuenta atrás para el desmontaje por piezas del submarino 'Tramontana' (S-74) Tras su salida a subasta, los trabajos para el desguace del ... sumergible han sido adjudicados provisionalmente a la empresa cartagenera Hermanos Inglés, quienes ya se hicieron cargo del despiece del hermano submarino 'Mistral' (S-73).

El expediente, confirmaron a LA VERDAD portavoces de la Armada, está pendiente de formalización, es decir, del pago, de la fianza definitiva y del contrato. La mercantil pujó por el submarino de la clase Galerna 156.000 euros. El precio de salida era de 138.468,53 euros, tal como recogió el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mayo.

Botado en Cartagena en 1984 por la empresa nacional Bazán (actual Navantia), la vida útil del S-74 se ha extendido mucho más de lo inicialmente previsto por los sucesivos retrasos en el desarrollo del programa S-80. De su clase, también conocida en Francia como Agosta, se pusieron en servicio el 'Galerna' (S-71), el 'Siroco' (S-72) y el 'Mistral' (S-73). De los cuatro, el único que no ha sido dado de baja es el 'Galerna'. El 'Siroco' cursó baja en 2012, el 'Mistral' en 2021 y el 'Tramontana' en febrero de 2024.

Así todo, el 'Galerna', como último superviviente de su 'especie', convive hasta nueva orden con el otro único submarino con el que cuenta en estos momentos la Armada, el archiconocido 'Isaac Peral' (S-81). El nuevo sumergible ya ha superado todas las pruebas previas con un primer viaje de larga distancia hasta el Arsenal de Ferrol y su participación en las primeras maniobras de la OTAN junto otros ejércitos aliados en aguas del mar de Alborán. El propio Felipe VI subió a bordo para conocer de cerca el funcionamiento del nuevo arma submarina que Navantia intenta -de momento sin mucho éxito- exportar a otros países.

A la espera de que los astilleros de empresa nacional ponga a flote pronto el segundo submarino de esta nueva clase de fabricación española, el 'Narciso Monturiol' (S-82), al 'Galerna' le espera previsiblemente el mismo destino que sus submarinos hermanos.

La operación que la Armada inicia ahora para el desguace del 'Tramontana' ya se realizó en similares términos con el 'Mistral'. Tras cursar baja en el listado oficial de buques de la Armada en 2021, el 'Mistral' acabó en manos también de la empresa Hermanos Inglés SA. Los expertos soldadores de la mercantil local trabajaron hasta bien entrado 2024 en despiezar el sumergible.

Metales valorizables

Entre los materiales altamente cotizados que se conservan en las entrañas de los submarinos de la clase Agosta está el acero, que es el elemento más atractivo y el de mayor cantidad. También hay otros como el plomo, el cobre, el latón, el bronce y el níquel, que también pueden ser aprovechados. La mayor parte de esta mole, tal y como señaló la mercantil a este diario, fue a parar a fundiciones andaluzas y del norte de España. También a Turquía.

Hermanos Inglés decidió, previa solicitud al Arsenal de Cartagena, donar la vela-puente de mando del 'Mistral' a la asociación Cartagena Ciudad de Submarinos. El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Cartagena anunciaron que, dentro del proyecto de remodelación del muelle de Santa Lucía, dicho elemento sería ubicado dentro de una fuente a instalar junto a la rotonda de la plaza de la Isla, en concreto, en el mismo sitio donde hoy se ubica el barco remolcador.