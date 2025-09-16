La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Pagán. Pablo Sánchez/ AGM

El hermano mayor marrajo renueva su directiva con 9 incorporaciones

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:22

Los marrajos empiezan nueva andadura. Tras la renovación en la dirección de hasta 11 de las 18 agrupaciones que componen la cofradía morada, su reelegido hermano mayor, Francisco Pagán, terminaba de perfilar la que será su directiva para los próximos cuatro años de mandato.

La dirección suma a su mesa nueve caras nuevas. Entre las incorporaciones están el comisario de Relaciones Institucionales, Pedro Antonio Pérez Fernández; la comisaria de Medios de Comunicación, Rebeca Ros Sánchez; la responsable de Talleres de Bordado y Textil de la Cofradía, Inés Rodríguez Gómez; el responsable de Innovación, Leandro Victoria Navas; el encargado de Infraestructuras y Comunicación en la Presidencia de la Procesión, Manuel Pascual Hernández; el responsable adjunto de Protocolo, Manuel Nicolás Párraga; la responsable de Redes Sociales, Alba Alcaraz Domínguez; el viceguardalmacén de Vestuarios, Antonio Martínez Castillejo, y el vicecapillero José Manuel Vera López.

Repiten en sus responsabilidades actuales el capellán, Fernando Gutiérrez Reche; el primer comisario, José Fulgencio Angosto Sáez; el secretario beneral, José Luis Sáez Hernández –también presidente de La Piedad–; y la vicesecretaria general y comisaria de actas, María Dolores Rubio Aparicio, entre otros.

