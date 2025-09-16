Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos Una persona lo encontró inconsciente tirado en la calle y dio aviso al 112

LA VERDAD Martes, 16 de septiembre 2025, 09:07 | Actualizado 10:25h. Comenta Compartir

Una persona alertó a primera hora de este martes al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia de que había encontrado a un hombre inconsciente tirado en el suelo en una plaza próxima a la calle Medusa Praya de Cabo de Palos (Cartagena).

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyos sanitarios solicitaron la presencia de Policía Local de Cartagena y Guardia Civil tras certificar que la persona estaba fallecida.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad del fallecido ni la causa de la muerte. La Guardia Civil se encuentra investigando las circunstancias del deceso y no descarta que pueda deberse a causas naturales.

Temas

Cabo de Palos