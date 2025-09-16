La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ERM

Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos

Una persona lo encontró inconsciente tirado en la calle y dio aviso al 112

LA VERDAD

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:07

Una persona alertó a primera hora de este martes al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia de que había encontrado a un hombre inconsciente tirado en el suelo en una plaza próxima a la calle Medusa Praya de Cabo de Palos (Cartagena).

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyos sanitarios solicitaron la presencia de Policía Local de Cartagena y Guardia Civil tras certificar que la persona estaba fallecida.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad del fallecido ni la causa de la muerte. La Guardia Civil se encuentra investigando las circunstancias del deceso y no descarta que pueda deberse a causas naturales.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  4. 4 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  7. 7 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»
  8. 8 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  9. 9

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel
  10. 10

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos

Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos