El futuro de los océanos, a debate en el espacio de Hidrogea en The Ocean Race

Responsables de Hidrogea, con su consejero delegado, Juan José Alonso, al frente, ponentes de la mesa redonda e invitados, entre ellos el rector de la UPCT, Mathieu Kessler.

Científicos y expertos en el estudio de las masas de agua debatieron el pasado domingo sobre el estado en el que se encuentran mares y océanos en una mesa redonda promovida por Hidrogea, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua para más de un millón de personas en la Región de Murcia, en un coloquio dentro de la programación de esta empresa en la escala de The Ocean Race Europe en Cartagena.

Esta mesa redonda, moderada por Eva Franco, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Acción Social de Hidrogea, contó con la participación de Francisca Giménez Casalduero, catedrática de la Universidad de Alicante (UA); Pedro García Moreno, director de Anse; María Pozo, investigadora de la Universidad de Murcia (UMU) y experta en tiburones y rayas; Daniel Rolleri, presidente de la Asociación Ambiente Europeo, y Francisco López Castejón, investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y creador del Cartagena Oceanographic Research Institute (CORI). Además, estuvieron presentes el consejero delegado de Hidrogea, Juan José Alonso, y el rector de la Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler.

Este encuentro afianza la colaboración de Hidrogea con estas instituciones y asociaciones en el cuidado del medio ambiente. En palabras de Alonso, «de vosotros nos inspiramos para conseguir las soluciones que demanda la sociedad».

En su intervención, Francisca Giménez expuso cómo esta zona fue de las primeras en notar los efectos del cambio climático décadas atrás, con la mortandad de especies como la nacra en el Mar Menor, donde la población ha descendido de un millón de ejemplares a apenas un millar.

Pedro García Moreno, que recordó el trabajo conjunto que realiza Anse junto a Hidrogea en la introducción de especies endémicas de flora y fauna en las ecofactorías de la empresa y también de la compañía mixta Aguas de Murcia, explicó cómo la calidad del agua en la bahía de Cartagena ha mejorado en las últimas décadas.

María Pozo destacó la importancia de seguir estudiando el fondo marino para poder conocer el número de tiburones y rayas que se esconden en aguas de Cabo de Palos, entre ellos el enigmático pez guitarra, especie que se creía desaparecida en Europa occidental. Por su parte, Daniel Rolleri comentó que la batalla por el fin de los plásticos la está ganando el 'lobby' que los produce y comercializa.

Finalizó Francisco López Castejón, quien recalcó la necesidad de conocer el océano para poder actuar. Y dejó datos curiosos: «En la actualidad solo se ha grabado el 0,001% de la profundidad del océano por debajo de 200 metros».

LIFE Intemares

Francisca Giménez Casalduero, catedrática de la Universidad de Alicante (UA): Ha participado en el proyecto LIFE Intemares, que ha realizado las primeras investigaciones sobre el fondo marino frente a las costas de Cabo Tiñoso, entre las bahías de Cartagena y Mazarrón. «Se conocía mejor la superficie de la luna que esta zona», destaca la investigadora. Además, denuncia la «proliferación de embarcaciones recreativas y actividades náuticas sin control ni necesidad de licencia». «Si tenemos que sacarnos un carnet para conducir por la carretera, ¿por qué no hacemos lo mismo para movernos por el mar? No somos conscientes del daño que hacen cada verano en el Mar Menor estas actividades».

Anse y los proyectos de renaturalización a bordo del 'Else'

Pedro García Moreno, director de Anse: Hace casi tres décadas que la asociación que dirige recorre las costas del sureste español con el velero 'Else', apoyando proyectos de renaturalización en las costas no sólo de la Región de Murcia, sino también en Andalucía y el norte de Marruecos. Sigue luchando para conseguir que las administraciones agilicen la contratación del emisario que debe solucionar los vertidos en Cala Reona, así como la retirada de los residuos mineros en la Bahía de Portmán

Proyecto Guitar Hero: tras el pez guitarra en la costa de Cartagena

María Pozo, catedrática de la Universidad de Murcia (UMU) y experta en tiburones y rayas: «Estamos en uno de los mares más peligrosos para los tiburones y rayas donde además se ha mantenido escondida una especie que se creía desaparecida en Europa occidental, el pez guitarra». Su grupo de estudio en la actualidad está impulsando el proyecto Guitar Hero, cuyo objetivo es ampliar el conocimiento de este animal.

Proyecto para eliminar la basura de las playas

Daniel Rolleri preside la Asociación Ambiente Europeo. Impulsó la participación del equipo 'Turn the Tide on Plastic' en The Ocean Race 2017 para pedir el uso de plásticos de un solo uso, reivindicación que sigue defendiendo. En la actualidad, participa en un proyecto que elimina la basura de las playas de más de 100 países y en otro que mide la calidad del agua en el Atlántico. Ve falta de interés en la población para revertir el cambio climático: «Somos analfabetos ambientales, y no somos conscientes del alcance que tienen los plásticos, ya que en la actualidad se encuentran en cualquier punto de nuestros cuerpos y de la cadena trófica».

Divulgando los fondos marinos

Francisco López Castejón, investigador de la UPCT, es el promotor del CORI (Cartagena Oceanographic Research Institute), organización que estudia los fondos marinos de las costas de la ciudad portuaria y que divulga esos conocimientos a los más jóvenes, con retos en los que alumnos deben crear artefactos capaces de hundirse hasta a 100 metros de profundidad. El objetivo es dar conocer las profundidades de los océanos, antes de que se pierda el patrimonio que poseen: «Si mis hijas nunca han visto un bosque y lo ven cuando se ha quemado no les llamará la atención», como comparación de lo que puede pasar si no actuamos pronto.

