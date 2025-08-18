El festival Cabo de Pop reúne 7.000 asistentes en su octava edición en Cabo de Palos

LA VERDAD Lunes, 18 de agosto 2025, 13:11 Comenta Compartir

La octava edición del festival Cabo de Pop reunió este fin de semana a cerca de 7.000 personas. Además, en paralelo a los conciertos, medio millar de personas participaron en las actividades complementarias, que combinaron deporte, naturaleza y conciencia medioambiental. Entre ellas, destacaron las actividades náuticas como las rutas en kayak, la vela, el paddle surf, el snorkel o el buceo, así como las propuestas de sensibilización medioambiental impulsadas por Cartonlab y la la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, Los Guardianes del Cabo, o iniciativas ligadas a proyectos europeos desarrollados junto al Centro Tecnológico Naval y del Mar y las de ANSE, que giraron entorno a las Salinas de Marchamalo.

En lo musical, Cabo de Pop brilló con una programación que combinó la frescura de la escena emergente con la energía de proyectos consolidados. La primera jornada arrancó con el talento de Mavica, que presentó nuevos temas en un concierto íntimo y especial. La noche continuó con la fiesta imparable de los murcianos Mala Cotton, seguida del directo enérgico y punk de Ortopedia Técnica. Ya entrada la noche, Yung Prado siguió con una sesión cargada de ritmo. Todo ello acompañado por los DJ sets de Sindicato Asiático del Sonido y Los Miami, encargados de abrir y cerrar la jornada.

El sábado, última noche del festival, comenzó con Bonaerense en una actuación que coincidió con la puesta de sol. Posteriormente, llegaron Sistema Nervioso y Diamante Negro. El broche de oro lo puso Camellos, que eligieron Cabo de Pop para cerrar su gira. La despedida musical corrió a cargo de Desaparezca Dj (Casino Social Club), con una sesión que reivindicó el papel esencial de la música como forma de conexión y celebración colectiva.