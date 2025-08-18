La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos del festival Cabo de Pop. Ayto. de Cartagena

El festival Cabo de Pop reúne 7.000 asistentes en su octava edición en Cabo de Palos

El evento musical que apuesta por artistas emergentes también combina deporte, naturaleza y conciencia medioambiental

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:11

La octava edición del festival Cabo de Pop reunió este fin de semana a cerca de 7.000 personas. Además, en paralelo a los conciertos, medio millar de personas participaron en las actividades complementarias, que combinaron deporte, naturaleza y conciencia medioambiental. Entre ellas, destacaron las actividades náuticas como las rutas en kayak, la vela, el paddle surf, el snorkel o el buceo, así como las propuestas de sensibilización medioambiental impulsadas por Cartonlab y la la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, Los Guardianes del Cabo, o iniciativas ligadas a proyectos europeos desarrollados junto al Centro Tecnológico Naval y del Mar y las de ANSE, que giraron entorno a las Salinas de Marchamalo.

En lo musical, Cabo de Pop brilló con una programación que combinó la frescura de la escena emergente con la energía de proyectos consolidados. La primera jornada arrancó con el talento de Mavica, que presentó nuevos temas en un concierto íntimo y especial. La noche continuó con la fiesta imparable de los murcianos Mala Cotton, seguida del directo enérgico y punk de Ortopedia Técnica. Ya entrada la noche, Yung Prado siguió con una sesión cargada de ritmo. Todo ello acompañado por los DJ sets de Sindicato Asiático del Sonido y Los Miami, encargados de abrir y cerrar la jornada.

El sábado, última noche del festival, comenzó con Bonaerense en una actuación que coincidió con la puesta de sol. Posteriormente, llegaron Sistema Nervioso y Diamante Negro. El broche de oro lo puso Camellos, que eligieron Cabo de Pop para cerrar su gira. La despedida musical corrió a cargo de Desaparezca Dj (Casino Social Club), con una sesión que reivindicó el papel esencial de la música como forma de conexión y celebración colectiva.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  3. 3

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  4. 4 Un extraordinario Fermín Aldeguer rompe su techo y logra el segundo puesto en Austria
  5. 5

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  6. 6

    Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables
  7. 7

    Juanjo Fernández, tras romper el acuerdo de patrocinio con los Gálvez: «No sabía el daño que hicieron al Murcia»
  8. 8 Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena
  9. 9

    Más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la Región de Murcia
  10. 10

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El festival Cabo de Pop reúne 7.000 asistentes en su octava edición en Cabo de Palos

El festival Cabo de Pop reúne 7.000 asistentes en su octava edición en Cabo de Palos