La explotación de la cantina del Cerro del Molinete de Cartagena sale a licitación en octubre para la próxima década

La cantina del Cerro del Molinete podría volver a estar operativa muy pronto, después de haber pasado un largo periodo cerrada. La Junta de ... Gobierno local ha dado el visto bueno a la licitación, por lo que el Ayuntamiento de Cartagena ya se ha puesto manos a la obra para encontrar al hostelero que se hará cargo de su explotación durante la próxima década.

De hecho, tal y como informaron fuentes municipales, la próxima semana el anuncio será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), una vez efectuado dicho trámite, se abrirá el plazo para que los interesados en hacerse cargo de la gestión de dicho espacio puedan presentar sus ofertas, a través de la plataforma de contratación del sector público.

Una de las ventajas que ofrece es que el plazo por el que se concederá la explotación de la cantina es de diez años, con la posibilidad de prorrogar el contrato cada año, hasta llegar a un máximo de 15 años. En cuanto a la ponderación de criterios para la valoración de las ofertas, las mismas fuentes indicaron que se hará público también en el momento en el que se abra la contratación en la plataforma del sector público.

Más de 5,2 millones de euros

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el canón de licitación, que será de 5.206,21 euros al alza, lo que significa que el Ayuntamiento espera que el precio que ofrezcan en sus propuestas los hosteleros interesados en la gestión supere dicha cifra. Además, el Consistorio tendrá en cuenta en la valorarán final tanto el diseño como la gestión del servicio.

La reapertura de este local supondrá un revulsivo para el Cerro del Molinete y, por ende, para todo el parque arqueológico. Además, contribuirá a propiciar una mayor afluencia de clientes en los establecimientos comerciales de la calle San Fernando.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cartagena anunció esta contratación hasta en dos ocasiones anteriores, una en 2023 y otra más el año pasado, pero finalmente no se pudieron llevar a cabo. De hecho, el profesional de la hostelería que obtuvo la concesión en 2013 continuó abriéndolo, de forma puntual y con el visto bueno del Gobierno local, hasta después de haber expirado su contrato.

El local cuenta con 40 metros cuadrados, de los que 10 son cocina y almacén y el resto está destinado a las mesas y la barra. Pero la parte más interesante de esta cafetería es la terraza, en la que durante el verano corre brisa y en invierno calienta el sol y que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad.

La apertura de la cantina se suma a la salida a concurso de la redacción del Plan Director del Cerro del Molinete, un documento que marcará las pautas para la conservación, integración urbana y los usos futuros de una de las colinas más emblemáticas del casco histórico.

A la espera de eliminar la escalera mecánica de la calle San Fernando

Ampliar Un hombre observa la escalera desde la calle San Fernando. Antonio Gil/ AGM

Una de las mejoras prometidas para zona es la eliminación de la escalera mecánica que sube al Cerro del Molinete desde la calle San Fernando. Esta infraestructura, que se encuentra en muy mal estado, ha sido durante años un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Cartagena, ya que tan sólo en su mantenimiento la inversión municipal supera los 200.000 euros y el resultado es que, desde que se instaló en 2011, no ha llegado a estar operativa más de un año seguido.

A pesar de que su construcción respondía a principios de accesibilidad para que todo el mundo, independientemente de si tenía problemas de movilidad o no, pudiera subir y disfrutar del parque arqueológico del Molinete, hace años que se explicó que estaba fabricada para instalarse a cubierto y soporta mal la humedad, la lluvia y los cambios en la temperatura.

De hecho, en noviembre de 2022, el Consistorio aprobó de forma unánime una iniciativa de la edil de Podemos Leli García, en la que solicitaba «la creación de un proyecto de viabilidad, técnico y económico para la sustitución de la escalera mecánica del Cerro del Molinete por una adecuada a su uso en exteriores y se reúna a todos los grupos de la oposición para informar del resultado del mismo, para su valoración», que no llegó a hacerse antes de finalizar la pasada legislatura.

En enero de este mismo año, el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, explicó en el pleno municipal que el Ayuntamiento estaba barajando varias opciones para poder sustituir esta escalera mecánica. «Se está trabajando para crear una fuente que sustituya la escalera mecánica o ampliarla», manifestó.