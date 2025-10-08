La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los vehículos después del accidente en la carretera de Canteras a La Azohía. Ayto. Cartagena

Evacúan a dos personas por un accidente múltiple en Cartagena

Dos de los coches chocaron frontalmente en la carretera de Canteras a La Azohia, causando que uno de los ocupantes fuera rescatado por el maletero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:06

Un accidente múltiple en Cartagena termina con tres coches colisionados, dos de ellos frontalmente y uno en la parte lateral, teniendo que evacuar a dos de los ocupantes de los vehículos. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena rescataron a los accidentados, este martes, en la carretera de Canteras a La Azohia. El siniestro, que se produjo sobre las 13 horas en la RM-E22 (Cartagena-Mazarrón), tuvo lugar tras un choque frontal entre dos vehículos con un tercero implicado de forma lateral. Las víctimas se encontraban en los dos coches que colisionaron frontalmente.

Personal sanitario y Guardia Civil intervinieron en las tareas de emergencias en este accidente. A petición de estos, los bomberos evacuaron a dos personas de los automóviles que colisionaron frontalmente, para su posterior traslado a un centro sanitario. En concreto, a una de ellas se la evacuó por el maletero y a la otra por la puerta del conductor. Los bomberos también limpiaron la vía de los restos de los vehículos para garantizar la seguridad vial.

