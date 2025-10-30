La Escuela de Caminos de la UPCT participa en un proyecto para crear 'ciudades esponja'

La Escuela de Caminos y Minas de la UPCT participa en un proyecto europeo que pretende transformar cuatro municipios del Segura en 'ciudades esponja' frente a las inundaciones. Los nueve socios del proyecto Life FloodProof centrarán sus trabajos en la mejora de la planificación urbana y la capacidad de respuesta ciudadana ante el riesgo hídrico.

El proyecto, que arranca este mes y finalizará en enero de 2029, se encargará de promover el concepto de 'ciudad esponja' mediante la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Lorquí. Estas acciones piloto buscan aumentar la permeabilidad del suelo y la capacidad para gestionar las aguas pluviales de forma natural.

La iniciativa surge como respuesta a la alta vulnerabilidad a las inundaciones en la Cuenca del Segura, una zona que ha sufrido graves eventos hídricos recientemente.

