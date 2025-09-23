Ership y Bunge se hacen con los solares más grandes del Puerto en Escombreras

La Autoridad Portuaria ya cuenta con dos empresas listas para invertir en el muelle polivalente del valle de Escombreras. El Consejo de Administración de la ... institución presidida por Pedro Pablo Hernández aprobó este lunes adjudicar los dos solares de dominio portuaria por los que solo pujó una empresa en el concurso público. Los otras dos parcelas tendrán que pasar ahora por la evaluación de los técnicos de la casa al haber recibido cada una dos ofertas.

La primera parcela, de 15.769 metros cuadrados, ha sido adjudicada a Ership y se destinará a graneles sólidos. La concesión durará 40 años y se compromete a mantener un tráfico mínimo anual de 250.000 toneladas. La tasa de ocupación será 93.000 euros al año a los que se sumarán 0,18 euros por tonelada movida. Es decir, que en el caso de que el tráfico fuera el mínimo exigido, serían 45.000 euros extra de ingresos para la Autoridad Portuaria.

Ership, según detalló Hernández, va a realizar una inversión en la construcción de una nave y tolva con el objetivo de mecanizar su operativa. Las nuevas instalaciones contarán con cintas antipolvo y con placas solares. Además, la empresa reserva una parte del dinero para hacer inversiones en materia de responsabilidad social corporativa (RSC).

Otras dos parcelas más pequeñas, que tienen dos empresas interesadas cada una, siguen pendientes de adjudicar

La segunda parcela, de 45.245 metros cuadrados, ha ido a parar a la empresa Bunge Ibérica, que, por contra, trabaja graneles líquidos. Su actividad, concretamente, será la manipulación y almacenamiento de residuos para la generación de biocombustibles. La concesión durará menos: 25 años. La mercantil se compromete a un tráfico mínimo de 376.000 toneladas y abonará una tasa de ocupación de 430.000 euros, a los que se sumarán 0,87 euros por cada tonelada movida. También contempla una inversión en materia de RSC.

Pedro Pablo Hernández destacó que estas inversiones refuerzan la posición del Puerto y de Escombreras en particular como polo de desarrollo para las energías verdes. No obstante, reconoció también que los suelos, de los últimos de los que dispone la APC, obligan a reivindicar con más ahínco la ampliación y, mientras tanto, «aplicar ingenio» para optimizar los tiempos con el fin de ser más eficiente y ágiles para que los barcos estén amarrados el menor tiempo posible y el tráfico de entrada y salida sea el más fluido.

Respecto a los solares que continúan en liza, son las dos parcelas más pequeñas. La tercera tiene 6.069 metros cuadrados para uso mixto (tanto graneles sólidos como líquido) y la cuarta cuenta con 5.769 metros cuadrados y se destinará a graneles sólidos. A preguntas de LA VERDAD, el presidente de la Autoridad Portuaria avanzó que, entre las empresas que se disputan esos suelos, están

Actualmente, el Puerto cuenta con más de 125.000 metros cuadrados de dominio portuario ocupados mediante concesiones, principalmente destinadas a productos agroalimentarios, industriales, piezas eólicas o chatarra. Con estos 72.000 metros en concurso, ya dispondrá de cerca de 200.000 metros en uso.

A preguntas de los medios de comunicación, el presidente también se manifestó sobre la última llegada de un buque israelí. Hernández no quiso entrar en polémicas políticas y señaló que, mientras no haya una instrucción del Gobierno de España que les prohíba atender a los barcos que procedan del país hebreo, lo seguirán haciendo del mismo modo que hacen con las embarcaciones de otras banderas.

La descontaminación en Santa Lucía espera el 'sí' de Medio Ambiente

El presidente de la Autoridad Portuaria afirmó, a preguntas de este diario, que el proyecto para descontaminar los terrenos que posee donde antaño se ubicó la fundición de Peñarroya no está «bloqueado». Hernández indicó a LA VERDAD que los trámites han continuado y que ya cuentan con un proyecto redactado, pero que están a la espera de que la Consejería de Medio Ambiente dé su visto bueno. Hernández también se refirió al estado del proyecto para la renovación del frente marítimo en el barrio de Santa Lucía. El presidente informó de que su deseo es que estas obras puedan salir a licitación en la primera quincena de octubre. Durante la presentación del proyecto, se indicó que esto sucedería «después del verano».

Contratan por 11 millones las obras para acabarcon el cuello de botella en el acceso al valle

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó ayer la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la CT-34 en el tramo que todavía tiene únicamente un carril por sentido. Las obras costarán 11,6 millones de euros y las realizará una UTE conformada por las empresas González Soto y Teconsa. Ambas mercantiles tendrán un plazo de 23 meses para ejecutar los trabajos.

La CT-34 constituye el principal acceso a la dársena de Escombreras. Tiene su arranque en las inmediaciones de Cabezo Beaza y conecta con el valle a través de Alumbres. En su mayor parte ya funciona en la práctica como una autovía, pero, justo en ese tramo, de apenas unos 600 metros entre las rotondas de Repsol Butano y de Engie, constituía un importante cuello de botella para salida y entrada de mercancías, generando puntualmente atascos. Retenciones que eran especialmente relevantes cuando, por ejemplo, tal y como detalló Hernández, se tenían que transportar elementos de gran volumen como pueden ser las palas de aerogenerador.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria celebró «tras un periplo de muchos años» la resolución del concurso público. El principal escollo para sacarlo adelante ha sido que se necesitaba de la colaboración de Repsol, que debe desmontar algunas de sus instalaciones para permitir ampliar el firme de la carretera, que también está limitada por el otro costado por la línea de ferrocarril.

La salida a contratación de este encargo se aprobó durante la primera reunión del Consejo el pasado marzo, la cual se celebró en las instalaciones de Repsol. Este martes, Hernández también se felicitaba de que la histórica sede de la institución portuaria acogiera de nuevo la reunión de su máximo órgano ejecutivo tras la rehabilitación del edificio, que este año cumple 100 años desde su construcción.