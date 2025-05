Educación reconsidera las ampliaciones de dos institutos de Cartagena porque han perdido alumnos

La falta de espacio continúa siendo uno de los principales problemas de los centros de educación secundaria del municipio. Sin embargo, la Consejería de Educación ... está reevaluando las necesidades de ampliación de dos institutos de Cartagena, el IES Los Molinos y el IES El Bohío, prometidas hace una década, debido a la disminución de estudiantes en ambos este curso.

«Se están valorando las necesidades de ampliación junto con el servicio de planificación de la Consejería, ya que en los dos centros se ha reducido este curso el número de alumnos», informó un portavoz de la Comunidad.

En el caso de Los Molinos, según estas mismas fuentes, «se han reducido dos unidades y se han retirado aulas modulares». Su director, Andrés Noguera, confirmó que a finales del curso pasado se retiró una de las tres aulas prefabricadas que tenían en el patio desde hace más de diez años e indicó que «en los últimos dos cursos hemos pasado de poco menos de mil alumnos a 850 y, de ocho a seis grupos en primero de la ESO». Algo que achacó a que muchos alumnos se van a Formación Profesional antes de llegar a Bachillerato.

IES EL BOHÍO Desde 2009 Las obras para la ampliación del centro se han pospuesto de manera reiterada desde hace 16 años.

Presupuesto en 2024 El pasado curso había una partida de 1,5 millones de euros que no llegó a ejecutarse.

Entre 15 y 20 Este curso se ha reducido entre 15 y 20 el número de alumnos, por lo que han perdido una unidad.

El caso del IES El Bohío es distinto, porque allí la falta de espacio y la masificación de las aulas continúan siendo un problema que no ha hecho más que acrecentarse en los últimos años, pese a haber perdido una unidad en este curso.

«Es cierto que hemos perdido un grupo en 2º de Bachillerato, han sido entre 15 y 20 los alumnos que hemos perdido. Y esto ha hecho que ahora tengamos tres grupos con 36 alumnos en lugar de cuatro con 20», comentó su director, Salvador García.

El director del centro recordó que en 2008 se llevó a cabo la primera fase de las obras de ampliación del instituto, en la que se derribó un edificio para construir dos aularios, pero la segunda fase nunca llegó a ponerse en marcha.

«Con la primera fase pasamos de tener trece aulas a diez, por lo que no sirvió para reducir los problemas de masificación, y la segunda no ha llegado a hacerse a pesar de que, desde entonces, hemos visto hasta cuatro proyectos diferentes para llevarla a cabo», recordó.

Cuando comenzaron las obras de ampliación, el instituto tenía 900 alumnos y, desde entonces, han aumentado hasta llegar a los 1.200 estudiantes, así como entre 110 y 120 profesores. «El curso que viene tendremos sesenta alumnos más de los ciclos formativos y una decena más de profesores en el claustro. Además, somos el único centro público de la comarca con tres ciclos formativos de grado medio de la familia de Sanidad y cuatro de grado superior y queremos darles el espacio que se merecen», dijo.

En el año 2024, la ampliación de este centro tenía un presupuesto de 1,5 millones de euros asignado, pero finalmente no llegó a ejecutarse. El director asegura que, tanto la directiva del centro como el AMPA, «estamos empezando a perder la fe», al llevar tantos años esperando estas obras. «Todos los meses me comunico con ellos porque no quiero que se olviden de nosotros. Nuestra relación con la Consejería es buena, siempre nos argumentan las razones por las que deben priorizar otro centro y yo lo entiendo, pero llevamos dieciséis años haciendo un ejercicio de comprensión y la ampliación de nuestro centro sigue sin tener una fecha y un compromiso concretos».

Respaldo municipal

El Ayuntamiento de Cartagena también ha tratado de agilizar los trámites para que se ejecuten estas obras, planificadas desde hace más de una década.

Así, el Consistorio «ayudó a conseguir los permisos de servidumbre para que puedan pasar por la parte de atrás del centro, los camiones con los materiales de construcción. Ellos también tienen interés en que se haga, de hecho, el concejal Ignacio Jáudenes nos acompañó a una reunión que tuvimos con el director general de Centros».

El nuevo contrato de mantenimiento de los colegios entrará en funcionamiento este mes

El nuevo contrato de mantenimiento de los centros de infantil y primaria del municipio de Cartagena entra en vigor este mes de mayo. Así lo anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien destacó que va a suponer «movilizar más presupuesto, concretamente 1,1 millones de euros, para el mantenimiento de nuestros centros y que lleva novedades muy importantes como la renovación de las pistas deportivas interiores o la creación de espacios de sombra, tanto mediante toldos como con arbolado».

Este contrato tiene una duración de tres años, aunque se podrá prorrogar otros dos, está dividido en tres lotes, y el presupuesto de las tres anualidades asciende a 3,3 millones de euros.

Tal y como se recoge en el pliego de condiciones técnicas, incluye la reparación, adecuación, acondicionamiento, mejora, conservación y mantenimiento de todas las infraestructuras escolares pertenecientes al término municipal, así como las viviendas de conserjes y todas aquellas edificaciones o construcciones destinadas al uso docente, ubicadas dentro del recinto escolar.

La empresa concesionaria también deberá hacerse cargo del tratamiento de superficies exteriores de patios, la supresión de barreras arquitectónicas, los vallados de crecimiento de los recintos, el combate de plagas, así como la dotación de todo el material necesario.

El mantenimiento de la masa arbórea y su tratamiento fitosanitario se ha separado en un único lote de forma que pudieran hacerse con el contrato empresas más pequeñas y más especializadas, con el fin de implementar mejoras sustanciales en el servicio.

Programa de inspección

Para poder llevar a cabo su trabajo con la mayor eficacia posible, la empresa adjudicataria deberá seguir un programa de inspección y predicción, destinado a conocer y controlar el estado de cada uno de los edificios, sus locales e instalaciones.

Este programa de inspección se realizará de forma sistemática y deberá detectar cualquier avería o defecto.

En cuanto a cómo se van a priorizar las actuaciones de mantenimiento que se lleven a cabo en los colegios, la alcaldesa indicó que, «habrá un calendario desde la Consejería de Educación con los diferentes centros, en función de las obras que haya que ejecutar para hacerlo siempre en periodos vacacionales».