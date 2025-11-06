MC duda de la legitimidad de las multas impuestas entre los años 2021 y 2023

Jesús Nicolás Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:58 Comenta Compartir

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, y el líder del PSOE local, Manuel Torres, exigieron ayer la dimisión de la alcaldesa, Noelia Arroyo, a la que acusaron de «comprar» los votos de los ediles expulsados del PSOE para acceder a la alcaldía en la pasada legislatura. Ambos hicieron estas declaraciones después de que LA VERDAD diera a conocer la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 1 que considera tránsfugas al grupo de concejales encabezados por Ana Belén Castejón.

Torres auguró que la sentencia, cuando sea firme, tendrá «consecuencias para las arcas municipales». En el mismo sentido, Giménez Gallo puso en duda la legitimidad de las decisiones tomadas por ediles exsocialistas y, en particular, de las multas que impusieron en su condición de concejales del gobierno. Nombramiento que ahora ha sido declarado nulo.

Por su parte, el portavoz del PP, Nacho Jáudenes, recordó que el nombramiento de esos ediles se produjo en 2019, cuando todavía no habían sido expulsados del PSOE. Y que, cuando Arroyo accedió a la alcaldía en 2021, lo que se hizo fue ratificarles a todos en los cargos que ya antes ostentaban. Asimismo, acusó a MC de intentar buscar tránsfugas entre el actual gobierno local, en referencia al fallido intento de moción de censura del pasado mes de enero.