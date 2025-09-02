Dos detenidos, uno de ellos menor de edad, por asaltar a varias mujeres en La Manga Los robos se cometieron de forma prácticamente consecutiva, distando escasos minutos entre uno y otro

LA VERDAD Martes, 2 de septiembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

Una investigación para esclarecer dos violentos robos cometidos el pasado mes de julio en La Manga, dentro del término municipal de Cartagena, culminó con la detención de dos jóvenes, uno menor de edad y otro de 27 años

La denominada operación 'Kurmache' se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del asalto a dos mujeres cuando paseaban por la Gran Vía de La Manga del Mar Menor. Los robos se cometieron de forma prácticamente consecutiva, distando escasos minutos entre uno y otro.

En el primer caso, el asaltante abordó a una octogenaria que paseaba con su hija. De forma violenta tiró de la cadena de oro que la mujer llevaba al cuello, haciendo que ambas, la anciana y su hija, cayeran al suelo y resultaran heridas.

Tras cometer el robo, el joven huyó a la carrera y, unos minutos más tarde, cerca de un conocido parque de la zona, abordó con idéntico 'modus operandi' a otra mujer que paseaba con sus nietas y su hija embarazada. Igual que en el suceso anterior, la violencia empleada hizo que las dos mujeres cayeran al suelo y resultaran con heridas. En su huida se enfrentó a un familiar de las mujeres que se encontraba unos metros más adelante, que también resultó agredido.

Una vez cometidos los asaltos, el sospechoso subió a bordo de un vehículo que lo esperaba en la zona y huyó de la escena. Durante el enfrentamiento, el asaltante perdió una gorra, unas zapatillas de playa, un juego de llaves y otros objetos.

La Guardia Civil recopiló testimonios, indicios e imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos. Estas grabaciones resultaron cruciales para averiguar detalles relevantes del coche empleado en la huida. Las labores de investigación, centradas en la identificación del titular del turismo, resultaron positivas cuando los agentes conocieron que un joven, menor de edad, hijo del dueño del coche, coincidía con las características físicas del sospechoso.

Este joven, además, se encontraba alojado junto a otro individuo en un hotel de La Manga del Mar Menor el día en el que se sucedieron los robos. La Guardia Civil finalizó la operación 'Kurmache' con la detención de los dos sospechosos, un hombre de 27 años y otro menor de edad, como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación.