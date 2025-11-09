La diputación cartagenera de La Aljorra reúne a cientos de amantes del queso y la cerveza Se trata de la séptima edición de este evento gastronómico, enmarcado en la programación del Noviembre Cultural

Eva Cavas Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:35

Cientos de personas se dieron cita este sábado en la primera de las dos jornadas de la Feria de la Cerveza y el Queso de La Aljorra. La feria cuenta con la participación de cinco empresas queseras y cuatro de cervezas artesanas, procedentes tanto de dentro como de fuera de la Región. Concretamente, entre las queserías destacan La Yerbera, ubicada en Pozo Estrecho; Sabores de Tallante; La Granja del Fraile, de Águilas; Marina, proveniente de Extremadura; y Señorío de Villahermosa, de Ciudad Real.

Además de la cervecera Canana L. A. Brewpub, que se produce en La Aljorra, también se han sumado El Cantero de Puerto Lumbreras, Ricote Valley de Ricote y La Cala de Almería.

Este sábado, la degustación estuvo ambientada por las actuaciones musicales de los grupos Replay y Sótano 14, mientras que para este domingo está previsto que sea Roll Band quién se encargue de poner música al evento, desde las 12.30 horas. También los más pequeños de la familia pudieron divertirse gracias a la instalación de hinchables.

Se trata de la séptima edición de este evento, que está enmarcado en el programa de actividades del Noviembre Cultural, en el que los vecinos de La Aljorra organizan actuaciones musicales, representaciones teatrales, presentaciones de libros, torneos y juegos de mesa, durante todos los fines de semana del mes.

Tras el encuentro vecinal que tuvo lugar el pasado 26 de octubre, la inauguración del Noviembre Cultural de este año se celebró el pasado viernes al sonido de la batucada. Para el próximo fin de semana tendrá lugar una representación de teatro infantil 'La gramola mágica'. Para el 15 de noviembre los protagonistas serán los integrantes de la Cuadrilla de La Aljorra y la Asociación Trovera.

El día 21 a las 20.30 horas tendrá lugar la presentación de libro Yeray Sánchez Fernández y el sábado 22 a las 21.00 horas, Lito Campìllo respetará la obra 'Cllas diva'. Para el último fin de semana se ha preparado un espectáculo de magia, actuaciones en playback y la comida de hermandad.