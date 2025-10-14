La Diócesis de Cartagena iniciará un Año Jubilar por el centenario de la consagración diocesana al Sagrado Corazón de Jesús En 2026 se cumplen 100 años de este hecho y de la bendición del primer monumento diocesano sobre el cerro de Monteagudo

Martes, 14 de octubre 2025

Un año y un mes después se iniciará en la Diócesis de Cartagena un Año Jubilar para festejar el centenario de la consagración de esta Iglesia diocesana al Sagrado Corazón de Jesús, y de la entronización del primer monumento diocesano sobre el cerro de Monteagudo por el entonces obispo de Cartagena, Vicente Alonso Salgado.

El pasado 1 de octubre el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, firmó el decreto por el que concedía este Año Jubilar de carácter diocesano y el pasado viernes se recibía la confirmación desde Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede de la concesión de perdonar temporalmente los pecados para quienes peregrinen los días establecidos hasta la Parroquia Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo y cumplan con los requisitos ordenados.

«El Cristo de Monteagudo, con los brazos y el corazón abiertos, es un signo del amor de Dios visible desde tantos rincones de nuestra tierra. En actitud de acoger y bendecir nos está invitando a todos a acudir a su amor divino y humano, simbolizado en el corazón. Con este motivo nuestro obispo ha solicitado la gracia de este jubileo a la Santa Sede para que todos los que peregrinen este año hasta él puedan verse renovados por su misericordia», explicó el párroco de Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo, Carlos Casero.

Este jubileo tendrá su apertura este domingo 23 de noviembre. Los días para poder lucrarse de la exculpación temporal de pecados son Jueves Santo, 2 de abril de 2026, el 12 de junio, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús; el 9 de agosto, en la fiesta patronal de san Cayetano; el 31 de octubre, día en el que se conmemora el centenario de la consagración de la Diócesis de Cartagena al Sagrado Corazón de Jesús; y en la clausura del Año Jubilar, el 22 de noviembre, en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

También los primeros viernes de cada mes, por ser el día dedicado a la adoración y reparación del Corazón de Cristo. Además de estos días, también podrán ganar el jubileo los fieles que, individualmente o en grupo, peregrinen a la Parroquia Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo.

